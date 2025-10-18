Espana agencias

García critica a Moreno por seguir "a pie juntillas" el modelo "neoliberal de desafección" de Ayuso

Por Newsroom Infobae

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, por seguir "a pie juntillas" el modelo "neoliberal de desafección" sanitario de Isabel Díaz Ayuso.

"Moreno Bonilla se ha pasado una semana echando balones fuera, insultando a las mujeres y poniendo en el centro a los profesionales, sin asumir la responsabilidad que tiene en el desmantelamiento de un sistema sanitario. Ha seguido a pie juntillas el mismo modelo de la señora Ayuso, el mismo modelo neoliberal de desafección con su sistema sanitario", ha criticado García a los medios de comunicación antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid.

García se ha referido a la efeméride del Día Mundial del Cáncer, que se celebra este domingo, y ha lamentado que es el día "más negro" para hacerlo por el fallo en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía. "Los cribados del cáncer de mama en Andalucía son la punta del iceberg de unas políticas de desmantelamiento y privatización que sigue ejerciendo soterradamente el Partido Popular", ha aseverado.

Así pues, García ha apostillado que el cáncer de mama metastásico es una de las "prioridades" de su departamento, que a aprobado y financiado "nuevos medicamentos innovadores que han aparecido en el mercado".

