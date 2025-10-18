Espana agencias

Feijóo: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras y prostitutas", razón por la que ha señalado que es un "sin sentido" que el Gobierno "viva cada vez mejor a costa de los bolsillos de los demás".

"Entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sin sentido", ha remarcado en el marco de su intervención en un acto con autónomos celebrado este sábado en Soria, donde ha estado arropado por el presidente de la Junta y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de los 'populares' en la provincial, Benito Serrano.

Allí, el líder de los 'populares' ha asegurado no querer "quedarse en la rabia, ni en el pataleo, ni en la denuncia a este atropello, que lo es", en tanto en cuanto "los problemas se solucionan con medidas reales y en este caso se soluciona dejando a la gente trabajar".

En este sentido, ha reconocido ser consciente de que los españoles están "hartos de palabras y lo que necesitan es un cambio real en el país", motivo por el que ha acudido este sábado a Soria para comprometerse con los ciudadanos y autónomos de toda España y presentar un plan integral para el autónomo el que lleva trabajando durante meses y que se está "perfeccionando".

Un plan, ha detallado, que se implementará desde el Gobierno, si bien antes se van a plantear distintas cosas para votar en las Cortes, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene unos problemas "muy diferentes" a los de la ciudadanía, puesto que al levantarse, tiene que preocuparse de su "agenda judicial" y no de "mantener su trabajo".

De esta manera, el líder 'popular' ha relacionado la situación que atraviesa el país con la "subida de impuestos", una "tortura" y un "sin sentido", debido a que el Ejecutivo central "endeuda más que nunca" a los españoles a pesar de que "se paga más que nunca".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mónica García pide "reevaluar" la propuesta del Gobierno sobre los autónomos para que pague más el que más gana

Mónica García pide "reevaluar" la

García critica a Moreno por seguir "a pie juntillas" el modelo "neoliberal de desafección" de Ayuso

García critica a Moreno por

El embajador de Palestina celebra el pacto de paz aunque cree que es "un intento de detener el genocidio momentáneo"

El embajador de Palestina celebra

Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

Feijóo asegura que España tiene

Mónica García califica de "buena noticia" el fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: "No puede volver a pasar"

Mónica García califica de "buena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Accidente u homicidio? Las claves

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

ECONOMÍA

Una española que vive en

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+