Elena Valenciano (PSOE): "Vivimos el momento histórico para combatir los viejos enemigos de la igualdad y la democracia"

La escuela de formación Alfredo Pérez Rubalcaba, impulsada por el PSOE de Cantabria, ha celebrado esta mañana una jornada para analizar la situación de las políticas de igualdad en la que ha participado la consejera de Estado y presidenta de la fundación Mujeres, Elena Valenciano, quien ha afirmado que "vivimos el momento histórico para combatir los viejos enemigos de la igualdad y la democracia".

Así, bajo el título 'Radiografía de la desigualdad', en el acto ha analizado los "retrocesos" que están sufriendo a nivel global los derechos de las mujeres, y ha apuntado a que "el auge de la extrema derecha lleva aparejado un incremento de las políticas" contra los mismos.

"La misoginia se ha incorporado a la agenda internacional al asistir a una restauración del patriarcado y se ha puesto de moda la política de macho alfa", ha dicho la dirigente feminista.

Al respecto, ha aseverado que políticos como Javier Milei y Donald Trump -presidentes de Argentina y Estados Unidos, respectivamente- reafirman esos perfiles de "masculinidad fuerte que pasa por cuestionar las políticas que avanzan en igualdad de derechos y oportunidades".

Y ha explicado que en los informes y encuestas sobre el estado de las democracias en el mundo "se percibe ese incremento de la desconfianza hacia las instituciones democráticas y ese aumento entre los jóvenes en muchos países del mundo que empiezan a cuestionarse que existen otros sistemas al margen de las democracias como forma de gobierno".

A juicio de Valenciano, ese fenómeno se debe combatir "no solo por la propia supervivencia de la democracia, que ya es un objetivo en sí mismo, sino también porque, con el retroceso de la democracia, retroceden también los derechos de las mujeres", ha advertido.

Por último, ha abogado por que en el siglo XXI "hay que incorporar a los hombres a la lucha por la igualdad y a la defensa de los derechos de las mujeres", ya que se necesita "crear y tejer redes con todas las personas que defienden el avance de los derechos y oportunidades de las mujeres", ha concluido.

Tras la ponencia de la socialista, han intervenido en una mesa redonda la presidenta de la Asociación Consuelo Berges, María Ángeles Ruiz Tagle, y Pilar Frade y Rocío Barquín, representantes de los sindicatos de UGT y CCOO, ha informado el PSOE cántabro.

Valenciano ha sido vicesecretaria general del PSOE entre 2012 y 2014, diputada nacional y portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso entre 2008 y 2014 y eurodiputada entre los años 1999 y 2008 y entre 2014 y 2019, una etapa en la que fue presidenta de la comisión de Derechos Humanos.

ABORTO

Por su parte y en el mismo sentido, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que "es necesario alzar la voz para combatir los discursos contra la igualdad", así como "los retrocesos" que "la derecha vuelve a poner en el debate político como hacen Ayuso y Feijóo con el derecho al aborto", ha dicho.

En su opinión, las críticas del PP al planteamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporar el derecho al aborto en la Constitución demuestra que, "en el largo camino de la igualdad", aun queda "mucho por hacer para que dejen de cuestionar los derechos de las mujeres".