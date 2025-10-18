Espana agencias

El PSOE garantiza que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa": "Desmontará los bulos del PP"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSOE en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, Alfonso Gil, ha avanzado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará "todo lo que sepa" durante su comparecencia ante este foro, prevista para el próximo 30 de octubre a las 9.00 horas de la mañana, y desmontará los "bulos" del PP "frase a frase, palabra a palabra y momento a momento".

Lo ha señalado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dado por hecho que Sánchez responderá con la información que tenga sobre "todos los extremos por los que se le pregunten". "Nosotros, en ese sentido, no tenemos ninguna prevención. Evidentemente, el presidente va a venir a contestar", ha expresado.

Es por ello que el PSOE afronta la cita "con la tranquilidad de no haber tenido ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad", ha incidido el senador, que ha dicho que espera que, pasado un tiempo, el PP "pida disculpas" tanto al partido como al jefe del Ejecutivo "por la cantidad de calumnias y bulos que se han vertido sobre él y su entorno".

En opinión de Gil, el hecho de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, anunciara en el Congreso la citación de Sánchez es una muestra de la "desesperación" del PP, un partido al que ha acusado de "saltarse la institucionalidad" de la Cámara Alta.

"Esta comisión tiene procedimientos y tiene una Mesa que regula las comparecencias, y estamos viendo cómo el PP utiliza esta Cámara de una manera absolutamente impresentable", ha afeado, citando como ejemplo el hecho de que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunciara el día y la hora de la comparecencia de Sánchez antes de que la Mesa lo ratificara.

Gil también ha lamentado la fecha elegida por el PP, el 30 de octubre --un día después del funeral de Estado por las 229 víctimas mortales de la dana--, lo que, a su juicio, demuestra que los 'populares' quieren "ocultar" la "desaparición" de los "responsables públicos" el día de la catástrofe.

Bajo su punto de vista, la llamada al jefe del Ejecutivo revela también la "debilidad del proyecto del PP y del señor Feijóo", quienes "están viendo cómo las encuestas y la ciudadanía, poco a poco, van abandonando esa estrategia del ruido y la confrontación que utilizan", a su juicio, los 'populares'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE registra en el Congreso una iniciativa para conmemorar el 425 aniversario de Baltasar Gracián

El PSOE registra en el

El PP centrará el interrogatorio a Sánchez en la financiación del PSOE, Begoña Gómez y el 'caso Delcy'

El PP centrará el interrogatorio

La bolsa sube el 0,81 % semanal pese a situación bancaria en EE.UU. y guerra de aranceles

Infobae

UPTA propone reducir a la mitad la subida de la cuota a autónomos a quienes menos ganan

Infobae

México aboga por la colaboración con la Unión Europea en su transición energética

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso quiere

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los accionistas de BBVA y Banco Sabadell son los grandes beneficiados del descalabro de la opa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La recuperación de tobillo, el

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia