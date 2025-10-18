El PSOE garantiza que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa": "Desmontará los bulos del PP"

El portavoz del PSOE en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, Alfonso Gil, ha avanzado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará "todo lo que sepa" durante su comparecencia ante este foro, prevista para el próximo 30 de octubre a las 9.00 horas de la mañana, y desmontará los "bulos" del PP "frase a frase, palabra a palabra y momento a momento".

Lo ha señalado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dado por hecho que Sánchez responderá con la información que tenga sobre "todos los extremos por los que se le pregunten". "Nosotros, en ese sentido, no tenemos ninguna prevención. Evidentemente, el presidente va a venir a contestar", ha expresado.

Es por ello que el PSOE afronta la cita "con la tranquilidad de no haber tenido ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad", ha incidido el senador, que ha dicho que espera que, pasado un tiempo, el PP "pida disculpas" tanto al partido como al jefe del Ejecutivo "por la cantidad de calumnias y bulos que se han vertido sobre él y su entorno".

En opinión de Gil, el hecho de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, anunciara en el Congreso la citación de Sánchez es una muestra de la "desesperación" del PP, un partido al que ha acusado de "saltarse la institucionalidad" de la Cámara Alta.

"Esta comisión tiene procedimientos y tiene una Mesa que regula las comparecencias, y estamos viendo cómo el PP utiliza esta Cámara de una manera absolutamente impresentable", ha afeado, citando como ejemplo el hecho de que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunciara el día y la hora de la comparecencia de Sánchez antes de que la Mesa lo ratificara.

Gil también ha lamentado la fecha elegida por el PP, el 30 de octubre --un día después del funeral de Estado por las 229 víctimas mortales de la dana--, lo que, a su juicio, demuestra que los 'populares' quieren "ocultar" la "desaparición" de los "responsables públicos" el día de la catástrofe.

Bajo su punto de vista, la llamada al jefe del Ejecutivo revela también la "debilidad del proyecto del PP y del señor Feijóo", quienes "están viendo cómo las encuestas y la ciudadanía, poco a poco, van abandonando esa estrategia del ruido y la confrontación que utilizan", a su juicio, los 'populares'.