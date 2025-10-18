Espana agencias

El PP considera "una vergüenza" que Sánchez y Armengol "no hayan abierto la boca" sobre las inundaciones en Ibiza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP de Ibiza ha considerado "una vergüenza" que 20 días después de las inundaciones del pasado 30 de septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "aún no hayan abierto ni la boca".

Así se ha pronunciado este sábado el presidente de los 'populares' ibicencos y diputado en el Congreso, José Vicente Marí. "Sánchez, Armengol y los socialistas ibicencos siempre nos tratan como ciudadanos de segunda", ha lamentado.

Marí ha señalado que "es obligación del Gobierno declarar la zona catastrófica y arbitrar las ayudas que se recogen en la Ley de protección Civil de 2015".

"No sabemos a qué esperan, salvo que quieran escurrir el bulto y no mover ni un dedo por los ibicencos y los vecinos que se han visto gravemente afectados por las lluvias que sufrimos", ha añadido.

El 'popular' ha reprochado que "Sánchez y Armengol no han necesitado ni solicitudes ni nada de nada para declarar inmediatamente determinadas zonas afectadas por incendios este verano", por lo que "es una ofensa que ahora vengan con trámites y procedimientos que ni la ley exige".

"Es lamentable que el sanchismo lleve a los socialistas ibicencos a agachar la cabeza y hacer de monaguillos del delegado del Gobierno", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo se compromete a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y reducir la burocracia

Infobae

Mónica García pide "reevaluar" la propuesta del Gobierno sobre los autónomos para que pague más el que más gana

Mónica García pide "reevaluar" la

García critica a Moreno por seguir "a pie juntillas" el modelo "neoliberal de desafección" de Ayuso

García critica a Moreno por

El embajador de Palestina celebra el pacto de paz aunque cree que es "un intento de detener el genocidio momentáneo"

El embajador de Palestina celebra

Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

Feijóo asegura que España tiene
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Accidente u homicidio? Las claves

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

ECONOMÍA

Una española que vive en

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+