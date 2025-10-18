Espana agencias

Barbón (PSOE) afirma que Queipo (PP) es "incapaz" de decir que la prórroga del peaje del Huerna es ilegal

Un día después de la manifestación unitaria de partidos políticos, sindicatos y sociedad civil para reclamar la supresión del peaje del Huerna, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha criticado que el presidente del PP, Álvaro Queipo, siga siendo "incapaz" de decir que la prórroga de dicho peaje es ilegal.

"El líder provisional de la derecha en Asturias, porque desde que soy secretario general de la FSA ha tenido cuatro líderes de la derecha frente a mí, dice que nosotros le decimos que pida perdón por la prórroga. No sé, él dice que estaba en la guardería. Pero lo que sí creo que tiene que decir es como yo digo abiertamente que ese peaje es ilegal y es incapaz de decirlo. Y a mí me sorprende porque luego ataca, critica y dice que los demás no nos atrevemos", dijo Barbón.

Ha insistido en que él ha estado en la movilización "defendiendo la ilegalidad de acuerdo a ese dictamen, defendiendo los intereses de Asturias", mientras que Queipo "es incapaz de reconocer lo que sabemos, que esa prórroga del año 2.000 que aprobó un gobierno de Aznar y Cascos, es una prórroga ilegal según la Comisión Europea".

Ha recordado Barbón que fue ese Gobierno de José María Aznar con Francisco Álvarez Cascos el que decidió prorrogar un peaje "de manera ilegal para hacer caja".

"Estaban trabajando ya en la privatización del peaje y decidieron, antes de privatizar, para que sea más rentable la privatización, ¿qué hacemos? Pues prorrogamos y metemos la prórroga a leoneses y asturianos de 29 años más a pagar hasta el 2050. Hicieron caja. Es decir, es un producto que desde el punto de vista empresarial es más atractivo. Con lo cual, iban trabajando por un lado en la prórroga, lo primero, y además una prórroga que se la hicieron para sí mismos, para la administración, pero al mismo tiempo iban trabajando en la venta. Y esto es lo que ha descubierto la Unión Europea", insistió Adrián Barbón.

Ha vuelto a incidir el presidente del Principado en que la Comisión Europea ha sido tajante con un dictamen que "es demoledor" y con el que el Principado de Asturias "tiene todas las de ganar".

