Armengol, sobre el homenaje a Antich por su ayuda tras el 'Prestige': "Demostró qué significa gobernar con corazón"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha considerado que con su ayuda tras el naufragio del 'Prestige' el expresidente del Govern Francesc Antich "demostró qué significa gobernar con corazón".

Antich, fallecido este año, y los voluntarios de Baleares que participaron en las tareas de limpieza han sido homenajeados este sábado el municipio de Camariñas (A Coruña).

"Hay momentos que definen una manera de entender la política y la vida. Cuando el mar en Galicia se tiñó de negro por el desastre del 'Prestige', Francesc Antich demostró qué significa gobernar con corazón", ha escrito Armengol en su cuenta de la red social X.

La también expresidenta del Govern ha recordado al millar de voluntarios de Baleares que viajaron hasta el norte de España para colaborar en la limpieza de las costas.

"Aquella solidaridad nació de la convicción de que el mar no entiende de fronteras y que delante de la tragedia la respuesta solo puede ser una: la humanidad. Gracias, Francesc, por recordarnos que la política, cuando se hace con valores y empatía, deja una huella que ninguna ola puede borrar", ha añadido la secretaria general del PSIB.

Al homenaje también han asistido otros miembros de los socialistas de Baleares como su secretario de Organización, Cosme Bonet, o la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.

