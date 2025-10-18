Aragonès critica que el Estado "prioriza su derecho al espionaje" respecto a la acción política

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha criticado que el "Estado español prioriza su derecho al espionaje al derecho de sus ciudadanos a la acción política en libertad", tras conocer el aval del Tribunal Supremo a que no se desclasifique toda la información sobre el espionaje a Aragonès.

Así lo ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press este sábado, en el que ha asegurado que "un Estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un estado débil".

"Ganaremos!", ha sentenciado en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo.