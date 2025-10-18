Aparecen pintadas a favor de ETA en el mural artístico instalado en la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha denunciado la aparición de pintadas a favor de ETA en el mural artístico instalado en la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz y ha calificado a sus autores de "fachas autóctonos".

A través de las redes sociales, Itxaso ha denunciado que el mural instalado en el centro de Vitoria-Gasteiz en el marco de la Mugak bienal "ha amanecido con pintadas a favor de ETA y otros mensajes de odio".

"Es triste que una instalación artística pensada para dar cauce al grafiti urbano se emplee para el desahogo de los fachas autóctonos", ha dicho.

En esa línea, Denis Itxaso ha confiado en que "estos mensajes representan los últimos coletazos de la distopía terrorista que nos tocó vivir".