Wall Street cierra en verde aliviado por un EE.UU. más abierto a negociaciones con China

Por Newsroom Infobae

Nueva York, 17 oct (EFECOM).- Wall Street cerró este viernes en verde, después de que autoridades estadounidenses restaran tensión a las diferencias con China en materia comercial y los mercados lo interpretaran como una señal para evitar las sanciones.

Al toque de campana, el Dow Jones subió un 0,52 %, el S&P 500 avanzó un 0,53 % y el Nasdaq otro 0,52 %.

El Dow Jones y el S&P 500 han subido en torno al 1,7 % esta semana y el Nasdaq, alrededor del 2,2 %.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que hablaría con su homólogo comercial chino el viernes por la noche y el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que aún había posibilidades para una reunión con Xi Jinping a finales de mes.

EE.UU. había amenazado días atrás con gravámenes del 100 % a todos los productos chinos el 1 de noviembre en respuesta a las nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

"El sentimiento positivo de esta tarde se debe en gran medida a los comentarios del presidente Trump sobre China... que entiende que la amenaza arancelaria planteada no era sostenible", declaró Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird, a CNBC.

Por otra parte, los operadores continuaron sopesando el impacto que los problemas experimentados por bancos regionales con créditos a grandes prestatarios podrían tener para el resto del sector.

Y es que el sector bancario ha permanecido en vilo últimamente tras las quiebras de dos empresas relacionadas con la industria automotriz, First Brands y Tricolor Holdings, que han suscitado preocupación en cuanto al crédito privado.

Los bancos regionales Zions y Western Alliance llegaron a caer un 13 % y un 11 %, respectivamente, el jueves por este motivo y ante temores de fraude.

No obstante, Zions progresó hoy un 6 %, tras recibir una mejora de las perspectivas de la firma Baird, que afirmó que la caída del valor de mercado del banco regional era desproporcionada considerando la magnitud de las pérdidas crediticias que podría enfrentar.

Western Alliance cerró este viernes con un avance del 3 %.

En el plano corporativo, dentro de las 30 cotizadas del Dow, hoy también destacaron las subidas de American Express (7,27 %), Apple (1,96 %) y Visa (1,94 %), entre otras; con caídas para Caterpillar (-2,57 %), Salesforce (-1,19 %) o Goldman Sachs (-1 %). EFECOM

