Temas del día de EFE Economía del sábado 18 de octubre de 2025

BBVA SABADELL

Madrid - Los clientes del Sabadell salvaron a la entidad de caer en manos del BBVA, ya que una abrumadora mayoría de los que son accionistas rechazó la oferta de compra, una de las principales razones de que la opa acabara siendo, para sorpresa de muchos, un fracaso para el grupo vasco.

(Texto) (Foto)

.

CIERRE NUCLEAR

Madrid - En dos semanas concluye el plazo para que Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz, envíen la documentación necesaria para emprender el largo proceso de cierre del primer reactor de la planta extremeña, previsto para dentro de dos años.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22768278 y otros)

.

EMPRESAS FACTURAS

Madrid - El nuevo sistema de facturación adaptado a la normativa de lucha contra el fraude fiscal, el conocido como Verifactu, comenzará a ser obligatorio para todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del próximo año.

(Texto)

.

MERCADOS PERSPECTIVAS

Madrid.- La diversificación en las carteras se impone en la estrategia de inversión hasta final de año en un mercado que lejos de explosionar se prevé que se mantenga alcista, impulsado por la Inteligencia Artificial, y los tipos de interés a la baja, aunque no se descarta cierta volatilidad puntual.

(Texto)

.

ARGENTINA DIVISAS

Buenos Aires - Pese a las promesas de ayuda del Gobierno de Estados Unidos al Ejecutivo del presidente de Argentina, Javier Milei, y a la decisión de comprar pesos para rebajar las tensiones cambiarias, la moneda del país suramericano no logra generar confianza y su futuro es impredecible a una semana de unos comicios legislativos clave.

(Texto) (Foto)

.

CUBA CRISIS

La Habana -  Las sanciones estadounidenses lastran la economía cubana, pero La Habana podría hacer mucho para sacar al país de la profunda crisis en que se encuentra sumido, coinciden en destacar a EFE ocho de los más reconocidos economistas independientes de Cuba.

(Texto) (Foto)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

Soria.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra en Soria una reunión con empresarios y autónomos para abordar, entre otras cuestiones, la subida de la cuota de autónomos anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Oviedo.- AUTOPISTAS PEAJES.- La Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), cooperativas de transportistas, la 'Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!' y diferentes asociaciones y colectivos sociales de Asturias, León y Galicia convocan una concentración en Oviedo para exigir la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

