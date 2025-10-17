Espana agencias

Supremo anula seis cláusulas abusivas de Volotea como cobrar cinco euros a pasajeros que finalmente no volaban

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Supremo ha declarado nulas seis cláusulas del contrato de venta de billetes de Volotea al considerarlas abusivas, entre ellas la que establecía un cobro de cinco euros por "gastos de gestión" a los pasajeros que finalmente no volaban y solicitaban la devolución de las tasas.

El fallo del Supremo responde a una demanda colectiva de Asufin contra la aerolínea y declara nulas seis de las ocho cláusulas solicitadas por la asociación, quien resalta que esta sentencia "no solo afecta a la aerolínea demandada, sino a todo el sector", ya que sienta jurisprudencia.

El fallo en primera instancia declaró abusivas varias cláusulas. Una de ellas es la relativa a circunstancias excepcionales, donde Volotea establecía que no se haría responsable de la no utilización del billete por parte del pasajero salvo en caso de intervención jurídica quirúrgica o defunción, consiguiendo tras esta demanda la posibilidad del consumidor de resolver el contrato en caso de cualquier circunstancia extraordinaria.

También la que daba derecho a la compañía a inspeccionar el equipaje, cuando solo puede ser realizado por las autoridades pertinentes y no por la propia aerolínea, y a denegar el transporte a los pasajeros en caso de volar con el DNI caducado dentro de determinados vuelos, así como la cláusula donde establecía que cualquier disputa jurídica estaba sujeta a los tribunales de Barcelona, cuando el consumidor puede litigar en el lugar de su propio domicilio.

Con posterioridad, la Audiencia Provincial de Oviedo amplió la nulidad a otra cláusula como la que facultaba a Volotea a prohibir "transportar objetos frágiles y/o perecederos, dinero en efectivo o en valores negociables, divisas, valores mobiliarios, piedras y metales preciosos, aparatos electrónicos, ordenadores, objetos de valor y documentos de identidad".

Sobre esta cuestión los magistrados declararon que "carece de todo sentido el impedir que el pasajero pueda llevar consigo en la cabina objetos tales como dinero en efectivo o incluso los documentos de identidad".

Ahora, el Supremo, estima parcialmente otras reivindicaciones de Asufin, como la cláusula de devolución de tasas por no usar el billete, que establecía que, si el pasajero no volaba debía solicitar expresamente la devolución de las tasas aeroportuarias y pagar cinco euros por pasajero y trayecto en concepto de "gastos de gestión".

El Supremo declara esta cláusula abusiva y señala que "debería devolverlo de manera automática sin necesidad de solicitud. Y si no lo hace de manera automática e impone la solicitud, no se encuentra justificación en que cobre una cantidad".

No obstante, el Alto Tribunal, no declara abusivo el cargo de 30 euros que se cobra al pasajero por imprimir su tarjeta de embarque en el aeropuerto, aunque Asufin lo considera "desproporcionado".

Asufin considera que esta sentencia supone un "paso adelante" en los tribunales en "defensa de un cambio de conducta por parte de las aerolíneas 'low cost', que deben ser más observantes con los derechos de los consumidores".

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha destacado que se haya obtenido "una victoria para todos" por medio de una demanda colectiva porque así se evita que cada uno tenga que acudir de manera individualizada a los tribunales, "lo que hace especialmente necesario que se avance en la futura ley de acciones de representación colectiva, varada en el Congreso".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Absuelven a dos curas acusados de delito de incitación al odio contra migrantes y musulmanes

Absuelven a dos curas acusados

Vox reivindica la memoria de la "heroica defensa" de Oviedo en el asedio durante la Guerra Civil

Vox reivindica la memoria de

Feijóo reta a Sánchez a confesar al Congreso si ha "renunciado a gobernar" y Junts preguntará por la política catalana

Feijóo reta a Sánchez a

Piden 36 años de cárcel para el acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña (C. de Madrid)

Piden 36 años de cárcel

Juzgan a una pareja por someter a un perro que les dieron en acogida a "constantes" golpes y patadas

Juzgan a una pareja por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un concejal del PP

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de una avispa asiática

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

Sonia Bermúdez da su primera

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”