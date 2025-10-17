Solucionados los problemas de Orange, Jazztel y Simyo en las llamadas de voz en España

(Actualiza la EC5555 al solucionarse los problemas de MásOrange)

Madrid, 17 oct (EFECOM).- Las marcas Orange, Jazztel y Simyo, de la operadora MásOrange, han solucionado ya los problemas que han sufrido este viernes sus clientes a la hora de hacer llamadas de voz en España, han informado las compañías en sus redes sociales.

Las tres marcas de MásOrange han registrado problemas desde las 13.00 horas debido a la congestión de la red móvil de la operadora, una situación que ha provocado que muchos de los clientes hayan reportado sus problemas en la web Downdetector.

La web destaca que más de 2.300 clientes de Orange han informado de este tipo de problemas, que también han afectado a por lo menos 750 clientes de Jazztel y más de 200 personas que tienen Simyo como compañía móvil.

La situación ha provocado problemas a la hora de realizar llamadas, sobre todo entre las 14.00 y las 17.00 horas, cuando se ha producido un pico en ese sentido, aunque la congestión no impedía llamar a números de otras operadoras, han confirmado a EFE fuentes de la operadora. EFECOM