Piden 30 años para un acusado de retener ilegalmente a una mujer y violarla en El Toboso (Toledo)

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el martes, 21 de octubre, a I.C., por retener contra su voluntad a una mujer --A.-- y agredirla sexualmente, y por posesión de más de 5 kilos de cannabis en su vivienda en El Toboso (Toledo). Se le atribuyen un delito de detención ilegal, un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal y un delito contra la salud pública, por lo que la Fiscalía solicita una pena de 30 años de cárcel en total.

Por el primero de ellos el Ministerio Fiscal pide 16 años, 12 años por el segundo y dos por el último, tal y como se refleja en el escrito de la Fiscalía y recoge Europa Press.

Por el primer delito, el Ministerio Fiscal pide la prohibición de que el acusado se aproxime a A. a una distancia inferior a 500 metros, durante el plazo de 20 años, así como la prohibición de que comunique con ella por cualquier medio verbal o visual, incluidos los medios tecnológicos y las redes sociales, durante el mismo plazo.

Esta prohibición también se solicita en relación al segundo delito y por el tercero, la pena de multa de 54.726 euros, con la oportuna responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 10 meses.

Tal y como se detalla en el escrito de acusación, el acusado, I.C., el día 22 de marzo de 2021, conoció a través de la aplicación Facebook a A, tras iniciar ambos una relación de amistad, el día 25 de marzo de 2021.

A. se trasladó de Rumanía a España en autobús para instalarse en el domicilio del acusado. Tras comunicar A. al acusado su intención de regresar a Rumanía, este, con ánimo de doblegar su voluntad y retenerla en su domicilio, le impidió salir del domicilio, comunicándole que no podría salir de casa si él no estaba.

Para lograr su objetivo, el acusado, cerró la puerta con llave cada vez que salía a trabajar, rompió el teléfono móvil de A. para evitar que pudiera pedir auxilio y le quitó el documento de identidad para entorpecer su regreso a Rumanía.

Durante los días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2021, el acusado, I.C., valiéndose de la situación de encierro de A. la obligó a mantener hasta en tres ocasiones relaciones sexuales con él, amenazándola con que, si no se dejaba la ataría y no la dejaría salir de la casa.

Finalmente, el día 1 de abril de 2021, el acusado puso fin al encierro y le proporcionó la llave del domicilio a A, tras lo cual salió de la casa y pidió ayuda.

Como consecuencia de los hechos anteriores, sobre las 14.30 horas del día 1 de abril de 2021, los agentes de la Guardia Civil acudieron para auxiliar a A. y, al proceder al reconocimiento de la vivienda, observaron un fuerte olor a marihuana, proveniente de dos sacos con sustancia vegetal verde que se encontraban en la parte superior de la vivienda.

Tras ello, sobre las 18.00 horas del día 1 de abril de 2021, los agentes de la Guardia Civil se personaron junto al acusado, I.C., en su domicilio, sito en El Toboso y, una vez allí, realizaron en la referida vivienda una inspección ocular, hallando al inicio de la escalera de la vivienda dos sacos con sustancia vegetal verde.

El análisis de las sustancias intervenidas arrojó 5.030 gramos de cannabis totales intervenidos, que en el mercado ilícito tendría valor de 27.3763,2 euros.