Más de la mitad de jornaleros para la reactivación de Chiquita en Panamá están contratados

Por Newsroom Infobae

Ciudad de Panamá, 17 oct (EFECOM).- Más de 1.600 trabajadores han sido contratados para la reactivación de la bananera Chiquita en Panamá, una cifra que supone más de la mitad de los 3.000 que se requieren en la primera etapa del proceso, informó este viernes la titular del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral del país, Jackeline Muñoz.

"A este momento van 1.655 contratos registrados, de los cuales 600 ya son permanentes en esta primera etapa que únicamente es (de) limpieza y mantenimiento de las plantas", declaró la ministra de Trabajo a los medios locales.

La transnacional Chiquita retomará este año su producción en Panamá, luego de que meses atrás un conflicto sindical la llevó a cerrarla y a despedir a sus 6.500 trabajadores. Ahora la compañía operará bajo el modelo de aparcería.

El proceso de reactivación tiene dos etapas: una limpieza y mantenimiento de las plantas que requiere de unos 3.000 trabajadores, y una segunda que contempla 2.000 empleos adicionales para el mantenimiento, la logística, la producción de la fruta, como ha explicado el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó.

Se espera que las exportaciones de banano se retomen entre diciembre y enero próximo, sostuvo este viernes la ministra Muñoz.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró luego de que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril pasado un paro que se prolongó unos dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente.

Bajo el modelo de aparcería, la compañía cede, sin traspasar, la tierra a colonos para producir la fruta, que Chiquita se compromete "a comprar, regular su producción y apoyar a los agricultores, todo bajo sus estándares", de acuerdo con la información oficial.

Los términos para la reactivación de la producción bananera fueron acordados el pasado 29 de agosto en Brasil durante una reunión del presidente panameño, José Raúl Mulino, y los máximos dirigentes de Chiquita, una transnacional de capital brasileño.

Se calcula que "Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5.000 hectáreas de tierras bananeras, y la posterior exportación" bajo el nuevo modelo operativo, según la información.

El banano se mantuvo durante el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17,5 % de las ventas al exterior, que en ese período alcanzaron los 324,4 millones de dólares, el mayor valor en quince años, apuntan las estadísticas oficiales. EFECOM

(foto)

EFE

