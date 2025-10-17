Espana agencias

La Infanta Sofía, recibida por el presidente de Portugal en Lisboa

La Infanta Sofía ha acudido este viernes al Palacio de Belem, en Lisboa, para saludar al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovechando que se encuentran en la capital lusa cursando sus estudios universitarios, según ha informado Zarzuela, que ha hecho públicas fotos de la ocasión.

La hija menor de los Reyes se encuentra este año en Lisboa para realizar el primer curso del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en tres países. En los dos siguientes años continuará sus estudios en París y Berlín.

El Rey Felipe VI mantiene una estrecha relación y amistad con el presidente de Portugal, que no escatima en elogios hacia el monarca español.

Como resultado de ello, y dado que Portugal es país vecino de España, Lisboa fue precisamente el destino del primer viaje al extranjero de la Princesa de Asturias en julio de 2024. Entonces Rebelo de Sousa ejerció de anfitrión y acudió al aeropuerto tanto para recibirla como para despedirla.

Esta es la segunda actividad pública de la Infanta Sofia, que en abril alcanzó la mayoría de edad, esta semana. El domingo, además de asistir al desfile militar por el 12 de octubre, también participó por primera vez en la recepción que ofrecen cada año los Reyes en el Palacio Real.

