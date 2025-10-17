Espana agencias

La bolsa sube el 0,81 % semanal pese a situación bancaria en EE.UU. y guerra de aranceles

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 17 oct (EFECOM).- La bolsa española ha subido el 0,81 esta semana y se mantiene en zona de máximos anuales aunque haya estado condicionada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por el impacto en el sector en Europa de los problemas de algunos bancos regionales estadounidenses.

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, que se acercó a los máximos anuales registrados la semana pasada (15.678 puntos), termina este período en 15.601 puntos.

Para el responsable de Asesoramiento de Inversiones de Deutsche Bank en España, Alejandro Vidal, se han conocido algunas noticias negativas esta semana, como "la retórica de las acciones comerciales" entre China y Estados Unidos por los minerales o tierras raras.

Después de que la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a China y de que este país respondiera con medidas similares y se conocieran declaraciones que podrían albergar algún acuerdo para que no se aplicaran, se calmaron las aguas y la semana ha terminado al alza y cerca de máximos.

Todo esto sucede mientras se ha conocido que hay problemas de solvencia con financieras que prestan para comprar coches en EU.UU. y con la situación de los pagos de los créditos a los bancos regionales de ese país.

Esta semana se publicaron resultados de algunos bancos estadounidenses en los nueve primeros meses del año: Goldman Sachs ganó el 24 % más; JPMorgan Chase el 11,59 % y Wells Fargo el 9,29 %.

Entre los datos económicos semanales, cayeron el 22 % las exportaciones europeas a Estados Unidos en agosto por los aranceles y mejoró la confianza de los inversores en Alemania.

De otras cuestiones, las bolsas acogieron favorablemente que el renovado primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solventara dos mociones de censura al prometer suspender la reforma de las pensiones.

En cuanto a las plazas internacionales, esta semana, en Europa, ha destacado la subida del 3,29 % de París, por la aparente calma alcanzada con el segundo nombramiento de Lecornu, en tanto que Fráncfort perdió el 1,69 %, Londres el 0,77% y Milán el 0,69 %.

BBVA ha liderado las subidas de las empresas del IBEX esta semana con un alza del 5,48 % después de fracasar su opa sobre Banco Sabadell, mientras que Rovi avanzó el 4,9 % tras un acuerdo con Novi , Puig el 4,89 %, Ferrovial el 4,58 % y QAena el 4,26 %.

La mayor caída semanal ha correspondido a Banco Sabadell, el 4,96 %, por el resultado de la opa, en tanto que Mapfre ha cedido el 4,55 %, IAG el 4,05 %, Caixabank el 3,53 % y Banco Santander el 2,69 &.

Esta semana se han registrado máximos histórico en la cotización del oro (4.380 euros) y de la plata cerca de 54 dólares. El barril de petróleo Brent se negociaba alrededor de 61 dólares y el euro en torno a 1,1662 dólares. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UPTA propone reducir a la mitad la subida de la cuota a autónomos a quienes menos ganan

Infobae

México aboga por la colaboración con la Unión Europea en su transición energética

Infobae

Temas del día de EFE Economía del sábado 18 de octubre de 2025

Infobae

El dólar en Argentina vuelve a subir, pese a la nueva intervención del Tesoro de EE.UU.

Infobae

Solucionados los problemas de Orange, Jazztel y Simyo en las llamadas de voz en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán asegura denuncia un

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El ‘agujero’ de los 2.000 M de euros en ayudas que perderá Andalucía con la nueva PAC, según advierte la Junta

Susanna Capdevilla, especialista en Derecho, sobre la validez de los contratos: “No tiene por qué estar por escrito”

La herencia del fundador de Mango enfrenta a su familia: su última pareja declaró épocas de mala relación entre Isak Andic y su hijo, investigado por su muerte

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro