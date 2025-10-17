Espana agencias

La Audiencia de Palma confirma la condena por acoso al profesor Miquel Roldán por acoso a un exalumno

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena a un año de prisión al profesor Miquel Roldán por un delito de acoso contra un exalumno.

El fallo, según han confirmado fuentes judiciales al Europa Press, confirma la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma el pasado noviembre en su práctica totalidad.

Eso implica que, pese a avalar el relato de los hechos y la condena por un delito de acoso, la Sala no prohíbe que Roldán pueda seguir ejerciendo como profesor.

Por otra parte, los magistrados ha estimado las pretensión de la defensa de Roldán de apartar a la Comunidad Autónoma de Baleares del procedimiento penal y anular la condena en costas causadas a esta.

El caso volvió a la actualidad después de que las familias de los alumnos del CEIP Maria Antònia Salvà decidieran no llevar a sus hijos a clase en los primeros días del curso escolar como protesta por la presencia de Roldán en el centro.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, dijo entender la postura de los padres pero aseguró que el Govern "no tiene potestad" para inhabilitar al docente y que "lo único que puede hacer" es implantar medidas preventivas.

No obstante, dijo, pidió al Ministerio de Educación que cambiara la ley para poder apartar a profesores en casos así, a lo que el Gobierno contestó que lo estudiaría "con el máximo rigor" pero que no contemplaba modificaciones legislativas.

El departamento dirigido por la ministra Pilar Alegría alegó la sentencia de primera instancia no contempla una pena de inhabilitación para ejercer profesiones con menores y, en consecuencia, la legislación vigente "no permite adoptar medidas que impidan al docente continuar con su actividad profesional en este momento".

Semanas después se celebró una comisión paritaria, con la participación de representantes de la administración y los sindicatos, en la que se decidió por amplia mayoría que Roldán se sometiera a una revisión médica que evalúe su disposición a seguir en contacto con menores.

No obstante, el docente alegó que se encontraba de baja médica y no podía someterse al examen hasta que esta concluya.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prisión provisional para detenido por la muerte de su hermano en Abenójar, a quien se imputa un homicidio doloso

Prisión provisional para detenido por

Carmen Calvo pide encajar el aborto como derecho fundamental en la Constitución, lo que supone elecciones y referéndum

Carmen Calvo pide encajar el

La jueza deja en libertad al hijo de la mujer hallada sin vida en su casa en Palma

La jueza deja en libertad

TSJ confirma la condena de 20 meses a un hombre por maltrato y vejaciones al hijo de su pareja en Salamanca

Infobae

Díaz, sobre el rechazo de víctimas dana a que Mazón acuda al funeral: "El Gobierno hace institucionalmente lo que debe"

Díaz, sobre el rechazo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán asegura denuncia un

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 17 octubre

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 18 de octubre

Un empresario revoluciona la industria hotelera con las estancias indefinidas: a partir de los 14 días ya no gana dinero

Más de 9 millones de españoles no llegan al mileurismo: un 30% de las personas con ingresos gana menos de 12.000 euros al año

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro