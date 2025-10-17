Espana agencias

Juzgan a una pareja por someter a un perro que les dieron en acogida a "constantes" golpes y patadas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de Madrid solicita diez meses de prisión para una pareja a quien la Asociación Protectora APAP-Alcalá había entregado un galgo en régimen de acogida al que sometieron a "constantes" golpes y patadas.

El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado de maltrato animal, por lo que pide una condena de 10 . El juicio se celebrará el próximo jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la Fiscalía, el 1 de noviembre de 2019 la Asociación Protectora APAP-Alcalá entregó a la pareja en régimen de acogida a la perra 'Nika', de raza galgo y de 3 años de edad, a la que llevaron a su domicilio en Torrejón de Ardoz.

Desde esa fecha ambos sometieron al animal a constantes golpes y patadas, "con evidente desprecio a su integridad física", que le produjeron heridas y hematomas por todo el cuerpo.

Además, sobre las 18 horas del 27 de marzo de 2020, el hombre agredió a Nika, propinándole varios golpes por el cuerpo, lanzándole objetos y agarrándole con fuerza del cuello, sin que la mujer hiciera nada para evitarlo.

A raíz de estos hechos la Policía y la asociación protectora intervinieron de forma "inmediata" y la trasladaron a una clínica veterinaria donde se constató que sufría varios hematomas por todo el cuerpo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden 36 años de cárcel para el acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña (C. de Madrid)

Piden 36 años de cárcel

Fallece a los 75 años el mediático abogado Emilio Rodríguez Menéndez

Fallece a los 75 años

Piden 31 años de cárcel para un acusado de asesinar a su pareja delante de su hijo en Móstoles

Piden 31 años de cárcel

Sumar pide al juez Puente "respeto" al poder legislativo: "Ustedes juzguen, nosotros legislamos"

Sumar pide al juez Puente

Fiscalía belga pide 30 años de prisión para la expareja de Teresa Rodríguez por asesinato premeditado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del grito y el puñetazo

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder