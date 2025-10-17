Espana agencias

Feijóo se reúne con autónomos este sábado en Soria para escuchar sus propuestas y denunciar el "sablazo" del Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este sábado en Soria con autónomos para "escuchar" sus propuestas y denunciar el "sablazo" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Tanto el PP como otros grupos parlamentarios han rechazado la propuesta que el Gobierno elevó este lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales, que recoge subidas de cuotas de manera progresiva para los autónomos en el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como el "sablazo" que prepara a los autónomos. "Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. En España tiene que volver a valer la pena trabajar", dijo este martes en Barcelona

En 'Génova' consideran que "la decisión del Gobierno de subir los impuestos a los autónomos merece de toda la atención por parte del PP" y por eso Feijóo viajará este sábado a Soria "para escuchar sus problemas y evidenciar la cercanía del partido con sus reivindicaciones", según fuentes del partido.

EL LUNES, EN EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR

El PP ha elegido Soria para este encuentro por entender que en esta ciudad los autónomos y las pequeñas empresas "tiran del carro de la economía con especial intensidad", ha indicado el partido, que ya prepara iniciativas parlamentarias con las que hacer frente a la "insensibilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo también participará el lunes en un acto del Instituto de empresa familiar en la ciudad de Burgos, junto al Rey. Allí explicará algunas de "las prioridades del Partido Popular en materia económica y de apoyo a empresas y autónomos", así como el "compromiso expreso" de la formación con una clase media a la que el Gobierno "fustiga cada vez que tiene ocasión", según fuentes 'populares'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 'think tank' del PSOE invita a FAES y al PP a un diálogo sobre la evidencia científica de la emergencia climática

El 'think tank' del PSOE

Bolaños respeta las decisiones del juez Puente y recuerda que el PSOE pidió el escaño a Ábalos antes de la investigación

Bolaños respeta las decisiones del

Condenan a un joven por violar a una menor de 17 años, quien rechazó tener más relaciones sexuales

Condenan a un joven por

Bolaños bromea con el "adjetivo estupor" que dijo Feijóo: "Menos mal que no piden B2 de castellano para liderar el PP"

Bolaños bromea con el "adjetivo

Los cinco familiares acusados de explotar a 'sin papeles' en el campo aceptan penas de dos años de cárcel

Los cinco familiares acusados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a una trabajadora que

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro