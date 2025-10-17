Espana agencias

Feijóo reta a Sánchez a confesar al Congreso si ha "renunciado a gobernar" y Junts preguntará por la política catalana

Por Newsroom Infobae

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará el próximo miércoles en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si ha "renunciado a gobernar"; la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le requerirá su opinión sobre la situación política en Cataluña y la de Bildu, Mertxe Aizpurua, le exigirá medidas "para acabar con la exaltación del fascismo".

Así consta en el listado de preguntas que han registrado los distintos grupos para el próximo Pleno de control, al que ha tenido acceso Europa Press, y en que figuran también cinco cuestiones para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: dos de ellas llevan la firma del PP, otras dos son de Vox y una de ERC.

Las 'populares' que se quieren dirigir a Bolaños son la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, para que confiese si cree que el Ejecutivo "está haciendo lo correcto", y la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, para pedirle cuentas por promover la "polarización".

Mientras que la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, aspira a que le aclare si el Ejecutivo "prioriza a los españoles", la pregunta registrada por su compañero Ignacio Gil Lázaro reza literalmente: "¿Hasta cuándo piensa el Gobierno seguir burlándose de los españoles?".

El diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, por su parte, intentará que el ministro de Justicia le avance si tiene previsto impulsar alguna modificación legislativa "para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía".

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y candidata de este partido a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se han registrado tres cuestiones, todas del PP.

¿PARA QUIÉN TRABAJA EL GOBIERNO?

La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, pretende recriminarle que el Ejecutivo ha "abandonado a los ciudadanos" y preguntarle los motivos; el vicesecretario de Hacienda del partido busca que le diga "para quién trabaja realmente" el Gobierno y el responsable de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendondo, insiste con la corrupción que achaca al Ministerio de Hacienda.

Sobre el mismo asunto busca preguntar la 'popular' Patricia Rodríguez Calleja al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, emplazándole a explicar si se guía siempre en su actuación política por "principios éticos".

Por último, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha elegido como interlocutora para la próxima sesión de control a la titular de Defensa, Margarita Robles, a la que quiere preguntar si "cree que a la altura" de ese cargo.

