Espana agencias

Elma Saiz dice que el Gobierno no está preocupado por la comparecencia de Sánchez en el Senado: "de ninguna manera"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dice que el Gobierno no está preocupado por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de octubre en la Comisión de investigación que se está desarrollando en el Senado sobre el llamado 'caso Koldo'.

Así lo ha afirmado la ministra durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde al ser preguntada si hay preocupación en el Ejecutivo por esta comparecencia, ha exclamado: "De ninguna manera". Según la titular de Seguridad Social, Pedro Sánchez "da siempre todas las explicaciones" porque, asegura, ese ha sido siempre el compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas.

La ministra ha añadido que la transparencia es un "ejercicio diario" del Gobierno del que forma parte y también del presidente. En cuanto a si tiene preocupación por la presencia en los tribunales del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, Elma Saiz ha precisado que el PSOE tiene un "compromiso firme, rotundo, contundente contra cualquier atisbo de corrupción".

RESPETA LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, QUE TRABAJE LA JUSTICIA

Ha asegurado que la actitud de su partido siempre ha sido de "colaboración máxima con la justicia" y ha pedido dejar que trabaje ésta y "respetar los procedimientos judiciales".

No obstante, ha señalado que son "muy conscientes" de que este asunto preocupa a la ciudadanía y por ello propusieron un plan estatal contra la corrupción y también han mostrado la actitud de "colaboración, respeto, transparencia y verdad".

La ministra también ha sido preguntada por el "estupor" que le produce al juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' porque se mantenga la presencia de José Luis Ábalos en el Congreso. A este respecto, ha dicho respetar "muchísimo" la labor de los jueces y no ha querido analizar el "sentimiento de estupor de un juez".

No obstante, ha querido matizar que la parece muy importante "el respeto a la separación de poderes, el respeto a la labor judicial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Asociación de Fiscales pide suspender el Pleno del Consejo Fiscal por el inminente juicio del Supremo a García Ortiz

La Asociación de Fiscales pide

La inversión del sector de capital privado creció el 22,3 % entre enero y septiembre

Infobae

El oro revalida máximos históricos y roza los 4.300 dólares por onza

Infobae

Mazón afirma sentirse "optimista" sobre Ford tras reunirse con directivos de la empresa

Infobae

Canadá dice que Stellantes ha asegurado que mantendrá la producción en el país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece el polémico abogado Emilio

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

Carlos Torres, presidente de BBVA, descarta dimitir tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell y defiende las condiciones de la oferta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 17 de octubre

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder