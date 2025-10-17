El TSXG confirma la absolución de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo de 10 años en Vigo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la absolución de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo de 10 años en Vigo.

Así, el alto tribunal gallego ha considerado que la prueba de cargo "no es suficiente" para "disipar con eficacia las dudas sobre la culpabilidad del investigado".

El TSXG señala que, aunque la declaración es "clara", "no significa que haya de ser dada por cierta y mucho menos que por sí misma, sin mayores elementos de corroboración, haya de servir como prueba de cargo suficiente para quebrar la presunción de inocencia del acusado".

Los hechos tuvieron lugar el 12 de septiembre de 2022, cuando el niño tenía 10 años y acudió a ver a su padre, cumpliendo con el régimen de visitas pactado. Tras ello, el niño contó a su madre que el acusado, cuando estaban tumbados en la cama viendo la televisión, y en algunas ocasiones al despertarse por las mañanas o al ir acostarse, le metía mano por dentro del pantalón y el calzoncillo, tocándole las nalgas y el pene. El niño le decía que parase ante lo que el padre contestaba riendo "qué pasa, chaval".