El TSJ de Galicia confirma la absolución de un acusado de agresión sexual a la hija de su pareja por falta de pruebas

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la representante de una menor contra la sentencia que absolvió a la pareja de su madre del delito de agresión sexual contra la niña, y ha confirmado la resolución absolutoria de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense.

El tribunal provincial vio probado que la menor, junto a su madre y la pareja de ésta, convivieron en un domicilio de O Carballiño entre 2018 y 2023, pero no vio acreditadas las agresiones sexuales por las que el hombre fue denunciado.

Así, la Audiencia señaló en su sentencia porque la prueba practicada en el juicio adolecía de deficiencias en lo que respecta a la persistencia y la coherencia del relato de la menor, unas deficiencias que las declaraciones de testigos (la madre y una vecina) contribuyeron a ahondar.

En fase de apelación, el TSJG ha señalado que no puede reevaluar las pruebas y que no se detectaron defectos estructurales de motivación o de construcción en la valoración realizada por la Audiencia, por lo que ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la absolución. La sentencia del alto tribunal gallego no es firme, y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.