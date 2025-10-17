Espana agencias

El petróleo Brent sube un 0,38 % hasta los 61,29 dólares el barril

Por Newsroom Infobae

Londres, 17 oct (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este viernes un 0,38 %, hasta situarse en 61,29 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,23 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 61,06 dólares.

El Brent cerró la semana recuperando algo de terreno, pero acumulando pérdidas de más del 3 %, después de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski en Washington, hayan aumentado las esperanzas de lograr el fin de la guerra en Ucrania.

Este encuentro se produjo después de que Trump acordase con el presidente ruso, Vladímir Putin, reunirse en Budapest en las próximas semanas para negociar seriamente un posible acuerdo de paz.

El 'oro negro' acumuló varias sesiones consecutivas a la baja esta semana por las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, que incrementaron los temores entre los inversores ante un posible escenario de recesión global y de exceso de oferta en el mercado.

Esta semana la Agencia Internacional de la Energía (AIE) previó una ralentización en el incremento del consumo al tiempo que constata un aumento "masivo" de la producción de crudo en septiembre, sobre todo por el aumento de oferta procedente de los países miembros de la OPEP+. EFECOM

