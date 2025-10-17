Bolaños respeta las decisiones del juez Puente y recuerda que el PSOE pidió el escaño a Ábalos antes de la investigación

Espana agencias

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado comentar las decisiones del juez Leopoldo Puente sobre el exministro Jose Luis Ábalos y su asistente Koldo García, subrayando su "respeto" por el procedimiento judicial, pero si ha recordado que el PSOE ya pidió el escaño a Ábalos antes incluso de ser investigado judicialmente.

Así se ha manifestado el ministro, antes de participar en unas jornadas en la Cámara Baja sobre la protección de los menores en el entorno digital, en el marco del Proyecto de la Ley Orgánica para la Protección de Menores en los Entornos Digitales, a preguntas de la prensa sobre la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de dejar en libertad provisional tanto a Koldo García como a Ábalos, mientras el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán permanece en prisión.

Preguntado además por las palabras del juez, que aseguró sentir "estupor" por el hecho de que Ábalos continúe siendo diputado pese a los "indicios tan claros de criminalidad", Bolaños ha defendido que "la colaboración que ha habido por parte del Congreso de los Diputados con el magistrado instructor ha sido plena".

TOTAL COLABORACIÓN DEL CONGRESO CON EL JUEZ

"No solo se accedió al suplicatorio, sino que también se le ha proporcionado toda la información y toda la documentación que ha pedido", ha afirmado el ministro, añadiendo que "esa relación de colaboración y de respeto mutuo ha de continuar por todas las partes".

En cuanto a las peticiones de dimisión del exministro Ábalos, Bolaños ha recordado que el Partido Socialista ya le pidió al exministro que dejara el acta de diputado "incluso antes de que hubiera una investigación judicial abierta".

"Por tanto, nosotros lo único que podemos hacer es reiterar lo que ya pedimos al señor Ábalos, es que dejara el acta de diputado socialista, que lo hicimos antes, insisto, de que hubiera una investigación judicial abierta", ha concluido Bolaños.

