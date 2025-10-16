Espana agencias

Suspendido el juicio contra el acusado de agredir sexualmente a una chica en el interior de un vehículo en Cuenca

Por Newsroom Infobae

El juicio programado para este jueves 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Cuenca contra H.D.T., que se enfrenta a una posible pena de seis años de prisión por un presunto delito de agresión sexual, ha sido suspendido, a petición de la defensa, por la ausencia de un perito que había sido citado a declarar, pero no ha comparecido al encontrarse de vacaciones.

Habrá que fijar una nueva fecha para este juicio contra H.D.T., que se sienta en el banquillo como acusado de agredir sexualmente a una chica en el interior de un vehículo en Cuenca.

La Fiscalía pide para el procesado además de los seis años de cárcel, media docena de años en libertad vigilada, una inhabilitación de doce años para trabajar con menores de edad y una indemnización de 6.000 euros para la víctima por daños morales.

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2018, cuando el procesado llamó a la víctima para que le recogiese con su vehículo.

Ella lo recogió a él y a otro amigo, al que dejaron en su domicilio, y a continuación H.D.T. se sentó en el asiento del copiloto.

Cuando la conductora se disponía a llevarle a su casa, el acusado le dijo "que se parara en una zona de aparcamiento y que lo que quería no era venderle la moto sino follar con ella".

Según el escrito de la Fiscalía, la chica expresó su negativa reiteradamente, pero el procesado no admitió esa respuesta y se dirigió a ella de modo violento diciéndole, entre otras expresiones, "qué excusa pones para no hacerlo", mientras le tocaba los pechos y por todo el cuerpo.

Ante esta resistencia, H.D.T. amenazó: "La tengo dura desde que subí al coche y no me voy a bajar de aquí" y "si te doy una patada te mando a tres metros".

Ayudado por temor que el acusado, una persona corpulenta, hizo sentir a la víctima, consiguió forzarla a practicar sexo oral y, posteriormente, tras quitarle los pantalones, agredirla sexualmente.

Finalmente, siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado le exigió que lo llevase hasta el domicilio de su amigo y antes de bajarse le dijo que "solo la quería para follar" y que no dijese nada a nadie "porque si no, se enteraría".

Los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual de los art. 179 del Código Penal, en relación con el art. 178 del mismo cuerpo legal, en la redacción dada por la LO 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, por entender que es la más beneficiosa para el procesado.

EuropaPress

