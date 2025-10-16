Espana agencias

Seis acusados de violar a una joven con discapacidad en Rubí (Barcelona) aceptan entre 2 y 10 años

Los seis acusados de agredir sexualmente a una joven con discapacidad intelectual en una nave abandonada de Rubí (Barcelona) en la Navidad de 2022, que se enfrentaban a penas de entre 52 y 60 años de cárcel, han aceptado penas de prisión comprendidas entre 2 y 10 años.

Los acusados, que tenían entre 19 y 26 años en el momento de los hechos, han reconocido los hechos este jueves frente al tribunal de la Sección 6 de la Audiencia de Barcelona, que ha dictado una sentencia de conformidad.

A dos de ellos los ha condenado a 10 años de cárcel como autores de un delito de agresión sexual con penetración con la agravante de aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar y la atenuante de reparación del daño.

Asimismo, se les prohíbe aproximarse a la víctima a menos de 1.000 metros y a comunicarse con ella por cualquier vía durante los 10 años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

También se les ha impuesto la inhabilitación absoluta para desempeñar cualquier trabajo o actividad que requiera contacto con menores durante 20 años, además de 10 años de libertad vigilada.

DOS ACUSADOS CONDENADOS A 9 AÑOS

Otros dos acusados han sido condenados a 9 años de prisión, también como autores de un delito de agresión sexual con penetración con la agravante por aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar y la atenuante de reparación del daño.

En su caso, se les prohíbe aproximarse a la víctima a menos de 1.000 metros y a comunicarse con ella durante 10 años una vez cumplida la pena de prisión y se les ha impuesto una inhabilitación especial para desempeñar cualquier trabajo o actividad que requiera contacto con menores durante 20 años, además de 5 años de libertad vigilada.

OTROS DOS, CONDENADOS A 2 AÑOS A los dos últimos, los han condenado a 2 años de prisión como autores de un delito de agresión sexual en grado de tentativa, que el tribunal podría suspender en la ejecución de sentencia, con la misma agravante y la misma atenuante que a los anteriores.

Tampoco podrán acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante 10 años, ni desempeñar oficios o actividades que impliquen contacto de menores durante 20 y cumplirán libertad vigilada durante 5 años.

En concepto de responsabilidad civil tendrán que indemnizar a la víctima con 30.000 euros, que ya han consignado, pese a que Fiscalía solicitaba inicialmente que abonasen 80.000 euros por los daños físicos y psicológicos causados.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2022, cuando uno de los acusados, con el que la víctima mantenía una relación, la recogió en su casa tras quedar con ella con el pretexto de verse para beber y fumar y la trasladó hasta una nave abandonada, sin iluminación, y alejada del núcleo urbano de Rubí.

Allí, pese a la expresa oposición de la víctima, cuatro de ellos la agredieron sexualmente, mientras que los otros dos permanecieron en el lugar sin impedir la violación.

A raíz de estos hechos, la víctima sufre estrés postraumático con ideas de muerte y de autolisis.

