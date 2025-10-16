Espana agencias

Sánchez clausura hoy en León la XIX edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información de Incibe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este jueves a León para clausurar la XIX edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), la cita anual que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital leonesa.

Según ha informado el Ejecutivo, el presidente estará acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Además, la agenda incluye una visita a la exposición que forma parte del Congreso antes de la clausura del evento, prevista a las 11.30 horas.

La nueva edición de Enise reúne a expertos, empresas y responsables institucionales para analizar los principales retos en materia de ciberseguridad y promover la cooperación público-privada en un ámbito considerado estratégico para la transformación digital de España.

