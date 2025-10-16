Rueda asegura que el PP, a diferencia de Vox, es un "partido de gobierno" y si se comporta como tal lo verá en las urnas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que Vox "no aspira a ser un partido de gobierno" mientras que el PP sí que lo es y, si se comporta como tal, eso tendrá "un reflejo" en las urnas cuando se convoquen las elecciones generales.

"Es muy fácil decir muchas cosas y tener muchas actitudes cuando uno no aspira a ser un partido de gobierno", ha declarado Rueda, al ser preguntado si el PP debe hacer una oposición de ruptura total como hace Vox y si obliga a esa estrategia la actuación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Rueda se ha pronunciado así en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Al acto han asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y numerosos diputados del Grupo Popular.

"EL PP ESTÁ HACIENDO LO QUE TIENE QUE HACER"

Rueda considera que el PP de Alberto Núñez Feijóo está "haciendo exactamente lo que tiene que hacer" desde la oposición, después de haber ganado las elecciones generales en 2023, que es actuar "como un partido de gobierno, un partido que aspira a gobernar".

El presidente de la Xunta ha marcado diferencias entre PP y Vox asegurando que la formación que dirige Santiago Abascal "no aspira a ser un partido de gobierno". De hecho, ha recordado que formó parte de algunos gobiernos autonómicos pero se "retiró".

Rueda ha afirmado que él espera que el PP de Feijóo "gobierne España" y ha añadido que "desde la oposición tiene que portarse como tal". "Y esto no es fácil, pero creo que se está consiguiendo y yo estoy convencido de que el día que haya elecciones esto va a tener un reflejo", ha manifestado.

VE NECESARIO QUE EL ACTUAL "PP UNIDO" SE MANTENGA

Además, el presidente gallego ha indicado que el PP es "un partido muy grande" y "con muchas opiniones" pero ha recalcado que "no ha visto un PP más unido" que el actual, en el que hay "una conciencia clara" de que "el objetivo es gobernar España y remediar muchas cosas" que "se están cada día estropeando".

"Lo digo delante del presidente Rajoy, que tuvo que el honor de ser presidente del partido durante muchísimo tiempo. Y creo que estará de acuerdo conmigo en que ahora es más necesario que nunca que el PP unido que tenemos se siga manteniendo", ha resaltado.

Al ser preguntado qué es lo que podría obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales, el presidente de la Xunta se ha mostrado convencido de que el jefe el Ejecutivo actuará en función de su "conveniencia personal" y ése será el momento en el que "apretará el botón". "Cuando vea que le conviene, las convocará y todo lo demás dará igual", ha apostillado.

RAJOY VE UN PROBLEMA DE CALIDAD DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA

En una charla informal con los periodistas, al término del desayuno informativo, el expresidente Rajoy ha expresado su añoranza por el bipartidismo, con el PSOE y el PP como partidos de gobierno en España.

Es más, Rajoy ha confiado en que Vox vaya perdiendo respaldo ciudadano y ha aludido a lo que ocurrió con Ciudadanos y UPyD en el pasado, dos partidos que fueron perdiendo progresivamente apoyos en las urnas.

Asimismo, el exjefe del Ejecutivo ha señalado que en España hay un problema de calidad democrática porque no se aprueban Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha llegado a comparar la situación en España como lo que ocurre en Francia, donde el primer ministro dimite cuando no consigue sacar las cuentas públicas.

Ante el hecho de que el presidente de Vox acuse al PP de Alberto Núñez Feijóo de copiarle frases literales y algunas de sus propuestas, como en materia migratoria, Rajoy ha señalado que Santiago Abascal demuestra un "gran sentido del humor".

Rueda, por su parte, ha señalado --también en una conversación informal con los periodistas-- que Vox intenta que cale en la ciudadanía que el PP copia sus medidas, pero ha dicho que espera que no tenga éxito en esa estrategia porque no es cierto.

El presidente de la Xunta, que considera que Vox puede seguir subiendo pero cree que el PP no debe estar pendiente de ese partido, ha aludido además a la estrategia del PSOE que, a su juicio, consiste en trasladar a la opinión pública dos ideas: que puede ganar o quedarse muy cerca del PP; y que puede haber 'sorpasso' de Vox al Partido Popular. Se trata de dos opciones que él no ve posible que se cumplan.