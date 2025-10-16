Espana agencias

Rajoy, sobre la moción de censura de Sánchez por la sentencia de Gürtel: "Se extrae una frasecita y es lo que se vende"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha criticado que el PSOE que dirigía Pedro Sánchez justificase en 2018 la moción de censura contra su Ejecutivo escudándose en una "frasecita" de la sentencia del 'caso Gürtel', y que eso fuera lo que "se vende" en ese momento.

Así lo asegura en la serie documental de Movistar Plus+ 'La última llamada', que se estrena este jueves y que protagoniza junto a los expresidentes Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Cada uno de ellos protagoniza un capítulo con entrevistas donde se rememoran los principales acontecimientos de la democracia y se muestra a la persona detrás del presidente (a través de sus asesores, ministros o familiares) y cómo se enfrenta a ese momento de soledad que es cuando se produce la última llamada, una decisión que solo él puede tomar y que marca el rumbo de un país.

LA SENTENCIA DEL 'CASO GÜRTEL'

Rajoy asegura que cuando se conoció el 'caso Gürtel' el PP procuró "tomar medidas rápidamente" y "apartar a personas" del partido que "habían hecho lo que no debían hacer". "Es verdad que un partido político donde hay tantos afiliados como el Partido Popular, pues mire, este es un reflejo de la sociedad española y habrá gente mejor y gente peor", admite.

El expresidente critica que el PSOE se escudara para presentar la moción de censura en una parte de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel', que condenó al PP como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama (1999-2005).

"Cuando vi que sale la sentencia y de la sentencia se extrae una frasecita y eso es lo que se vende, ya dije yo aquí hay algo y luego efectivamente pues la anunciaron'", asegura Rajoy.

Uno de sus asesores entonces, Sergio Ramos, revela que durante una comida de Rajoy con sus colaboradores en un restaurante en aquel momento se habló de la posibilidad de dimitir, un debate que se había instalado en ese momento en la opinión pública.

"(Rajoy) dijo: Si alguno de los de aquí me puede garantizar que si yo dimito, va a haber un miembro del Partido Popular que sea presidente o presidenta del Gobierno de España, yo hoy dimito. Si se me garantiza. Pero no caigamos en la trampa de dimitir y que Pedro Sánchez en un debate de investidura sea presidente con mayoría simple", relata Ramos en la serie.

Ante su ausencia durante el debate de la moción, Rajoy señala que en aquel momento ya no se decidía si le iban a echar sino "el programa" de Sánchez como presidente y que, tras "castañazos todos los días", "uno también es un ser humano". "En cualquier caso, tampoco estuve cuando me puso una moción de censura a Pablo Iglesias. Ahora lo veo y digo, oiga, pues a lo mejor tenía que haber estado las dos veces", sostiene.

EL ARTÍCULO 155 TRAS LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Antes del 1 de octubre y ante las reivindicaciones de los independentistas, Rajoy confiesa que en aquella época él escuchó y habló con "mucha gente de eso que podría ser la burguesía catalana". "Y todos decían que allí se habían vuelto locos pero nadie hacía nada. Eso es el mensaje que a mí me transmitía. ¿Y qué vas a hacer? Pues mira, voy a intentar que no llegue la sangre al río", asegura.

El documental recoge también los momentos que vivió el Gobierno del PP ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una medida inédita que supone intervenir una comunidad autónoma. Rajoy admite que él "no tenía ningún interés" en que se aplicara ese precepto constitucional porque en el fondo" era "afirmar que hay una situación de anomalía".

"Me fijé a mí mismo una línea roja y la línea roja fue 'si hay una declaración de independencia yo aplico el 155'. Yo creo que hice lo que tenía que hacer y desde luego mi conciencia quedó muy tranquila", manifiesta.

"PREQUIEBRA ECONÓMICA" Y SALIDA DE LA CRISIS

Asimismo, el expresidente relata la situación económica que se encuentra al llegar al Palacio de la Moncloa, en "prequiebra económica". "A mí todos los días me preguntaban, ¿cuándo va a pedir el rescate?", exclama.

Además, relata las medidas que tuvo que tomar en la crisis económica, como que "el tipo general del IVA aumentará tres puntos del 18 al 20" y revela que le afectó. "Aunque la gente no se lo crea, somos seres humanos", manifiesta, para añadir que al final el "gran objetivo nacional de superar la crisis, se consiguió" y "fue muy satisfactorio".

El expresidente del Gobierno considera que un gobernante tiene que hacer "lo que le dice su conciencia", sin "ser un doctrinario", al tiempo que recuerda una frase de Pío Cabanillas: "Dejas de mandar cuando ves que ya no suena el teléfono. Pero a mí me trae sin cuidado eso de dejar de mandar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP intenta hoy que el Congreso inste al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

El PP intenta hoy que

Vox intentará hoy parar la reforma que obligará a los 'lobbies' a registrase en el Congreso

Vox intentará hoy parar la

Sánchez clausura hoy en León la XIX edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información de Incibe

Sánchez clausura hoy en León

El Congreso renueva hoy el puesto del PP en la Comisión de Secretos, que acumula tareas incumplidas

El Congreso renueva hoy el

Koldo comparece hoy en el TS tras el informe que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" de Ábalos

Koldo comparece hoy en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

La peculiar técnica de un policía para conseguir que los asistentes a una fiesta bajaran el volumen de la música: “La gente del lugar apreció su estilo”

¿Puede Trump castigar a España con aranceles por negarse a gastar en Defensa? El Gobierno lo niega, Bruselas no comenta y los expertos lo aclaran

Juristas contra el Ruido: “No solo hay que denunciar al agresor acústico, también a la Administración que lo permite”

Interior gastará cuatro millones de euros para proteger las prisiones españolas de los asaltos de drones: en 2024 hubo 23 intentos de pasar drogas y móviles

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “Cuando compramos a los grandes proveedores, sale de un depósito donde está mezclado todo”

Los beneficios del alquiler va por barrios: Villaverde Alto es el más rentable de España y ofrece un retorno del 11% a los caseros

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 15 de octubre

Montse Cespedosa, asesora financiera: “La banca ha abierto el grifo a los promotores de viviendas”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos