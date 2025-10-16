La AVT celebra el 19 y 20 de noviembre en San Sebastián las XI Jornadas de Terrorismo en el País Vasco

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), junto con la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), llevará a cabo varias actividades en San Sebastián los días 19 y 20 de noviembre en el marco de las XI Jornadas de Terrorismo en el País Vasco.

La primera de ellas será un acto homenaje en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las siete de la tarde en el monolito homenaje a las víctimas del terrorismo situado en los Jardines de Alderdi Eder, junto al Ayuntamiento donostiarra.

Posteriormente, el jueves 20 de noviembre se realizarán unas Jornadas de concienciación y sensibilización social que llevarán por título 'El dolor no prescribe: víctimas, memoria y política penitenciaria' en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (EHU).

Entre los ponentes de la jornada, que será inaugurada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, estarán la presidenta de la AVT, Maite Araluce, la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y víctimas del terrorismo como Aurora Intxausti, José de Jesús o Lucía Ruiz.