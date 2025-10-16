El Gobierno da la bienvenida al nuevo acuerdo entre RDC y el M23 para un sistema de verificación del alto el fuego

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dado la bienvenida al acuerdo firmado este martes entre el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y la milicia Movimiento 23 de Marzo (M23), para la creación de un mecanismo de verificación para el alto el fuego acordado el pasado mes de julio.

"España da la bienvenida al nuevo acuerdo entre la República Democrática del Congo y el M23 que establece un mecanismo de verificación para el alto al fuego", se lee en un comunicado difundido por la cartera dirigida por el ministro José Manuel Albares.

El Ejecutivo también ha apoyado a la República Democrática del Congo en su llamamiento a que las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda entreguen las armas.

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) y el M23 han firmado este martes un acuerdo para la creación de un mecanismo de seguimiento y verificación del alto el fuego pactado en julio en Doha, según ha anunciado el Gobierno de Qatar, que está ejerciendo labores de mediación entre las partes.

El sistema de verificación, firmado en Doha, "supervisará la aplicación del alto el fuego permanente, investigará y verificará las violaciones denunciadas y se comunicará con las partes pertinentes para evitar la reanudación de las hostilidades", ha explicado el ministro de exteriores qatarí en la red social X.

Lo acordado el martes estipula que "Qatar, Estados Unidos y la Unión Africana (UA) participarán en este mecanismo como observadores, mejorando la transparencia y apoyando los esfuerzos regionales e internacionales destinados a garantizar el éxito del proceso de paz en la región de los Grandes Lagos".