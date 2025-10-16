El Congreso reclama al Gobierno la mejora de las carreteras de León con el voto del PP y Vox y la abstención del PSOE

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley de PP que instaba al Gobierno a la mejora de algunas carreteras de la red viaria de León y establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de la autopistas nacionales en todo el territorio español, incluyendo la AP-66 y AP-71.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE, Sumar, Coalición Canaria, BNG, PNV y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, mientras que el resto de grupos han votado en contra.

En el texto, el PP pide renovar urgentemente los tramos "deteriorados" de la autovía A-6, la A-60 León-Valladolid e impulsar el inicio de las obras de la autovía A-76 Ponferrada- Ourense, así como proceder a la coordinación efectiva entre la AP-71 y la N-120, y ejecutar de forma "inmediata" el ramal ferroviario de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros.

También exhorta al Gobierno a modernizar y adaptar la línea ferroviaria León-Astorga-Ponferrada y "reforzar su papel" dentro del Corredor Atlántico, además de garantizar el mantenimiento y la operatividad del Puerto de Pajares como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante.

Los 'populares' reclaman, asimismo, la reapertura de la Ruta de la Plata y la finalización de la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos, además de la rehabilitación del Teatro Emperador, la conclusión del Palacio de Congresos y Exposiciones y la activación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

A pesar de apoyar finalmente la proposición, la diputada de Vox Carina Mejías, cargó contra el "electoralismo" que, a su juicio, desprendía el texto, así como el diputado del PSOE Javier Alfonso Cendón. Ambos coincidieron en enmarcar la proposición en la posibilidad de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocara elecciones de forma anticipada.

Mientras tanto, la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, reclamó al Ejecutivo que "cumpliera" con las inversiones prometidas a la provincia. "A León no le faltan oportunidades, ni empresarios, ni emprendedores ni gente a la que le faltan ganas de vivir y de estar. Lo que le falta es inversión y compromiso", reprochó.