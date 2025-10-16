Espana agencias

Commpromís cree que Ábalos debería dimitir y no descarta plantear al Gobierno una reforma de los aforamientos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La diputada de Compromís, Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, considera que ex ministro socialista José Luis Ábalos debería haber dimitido "desde el minuto uno" y, en todo caso, ha emplazado al Gobierno a estudiar una posible reforma de los aforamientos porque es "inasumible" políticamente que determinados diputados se queden su escaño sólo para disfrutar de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria.

En los pasillos del Congreso, Micó ha respondido así al ser preguntada por el hecho de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo', haya sugerido cambios en las normas de la Cámara Baja ante el "estupor" de que Ábalos pueda seguir en su escaño pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos".

La diputada valenciana ha defendido que "los jueces tienen también opinión", aunque desconoce hasta qué punto es bueno o malo que la emitan teniendo en cuenta que Ábalos se encuentra en un proceso de enjuiciamiento penal.

EL CONGRESO NO PUEDE OBLIGARLO A DIMITIR

Con todo, Micó sostiene que Ábalos no debería ser diputado "desde el minuto cero" y, de hecho, ha juzgado como "lamentable" su actitud de este miércoles, cuando acudió al Tribunal Supremo pero sin querer declarar. "Creo realmente que él debería dimitir --ha insistido-- porque el Congreso no tiene más instrumentos institucionales" para cesarlo.

Preguntada sobre si Compromís se plantea una reforma del Reglamento para que se obligue al diputado a dimitir en determinados supuestos, Micó ha reconocido que no se lo había planteado pero igual es una opción que la mayoría parlamentaria del Congreso debería plantearse.

Y es que, a su juicio, "hay determinados momentos y determinadas cuestiones que claman al cielo". "Es inaguantable políticamente que determinados diputados se queden su escaño sólo para tener esa inviolabilidad e inmunidad parlamentaria", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar Puente, sorprendido por la reflexión del juez del TS sobre Ábalos, cree que el acta debería ser del partido

Óscar Puente, sorprendido por la

Koldo llega al Supremo para comparecer tras el informe que le señala como "gestor" de los fondos "opacos" de Ábalos

Koldo llega al Supremo para

Vicepresidente del Congreso invita al juez Puente a presentarse a las elecciones si quiere reformar la legislación

Vicepresidente del Congreso invita al

Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA

Felipe González admite que todavía

Feijóo felicita a Juan del Val por alzarse con el Premio Planeta: "Un reconocimiento al talento y la narrativa española"

Feijóo felicita a Juan del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García sigue la estrategia

Koldo García sigue la estrategia de Ábalos y se acoge a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía no pide prisión preventiva

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

La Justicia confirma que una casa familiar donada a un hijo incapacitado le pertenece legítimamente y ordena el desalojo de sus dos hermanos

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

“Puedes quedarte fuera de las pruebas físicas de la Policía Nacional si no llevas el certificado médico adecuado”: un preparador explica cómo debe ser

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

La España que madruga también viene de fuera: uno de cada siete trabajadores afiliados a la Seguridad Social es extranjero

Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos