Unas 11.000 personas marchan por el centro de Madrid en apoyo a Palestina y contra el "genocidio" de Israel

Unas 11.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, marchan este miércoles por la tarde por el centro de Madrid en el marco de la jornada de paros y huelga convocada por sindicatos para apoyar al pueblo palestino y reclamar el fin del genocidio en Gaza.

La marcha, convocada por los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical, se ha iniciado sobre las 19.00 horas en Atocha tras una enorme pancarta con el lema 'Paremos todo por Palestina. ¡Alto al genocidio'. Está previsto que finalice en la plaza de Callao.

Los asistentes han dirigido cánticos contra el primer ministro israelí ("Netanyahu, asesino'"); exigiendo sanciones contra Israel y la ruptura de relaciones, además de reclamar el embargo del comercio de armas y pedir que no haya más muertos. 'Ni bombas, ni sangre', exponían algunos de los carteles de la marcha, envuelta por una gran presencia de banderas palestinas. "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá" o "No es una guerra, es un genocidio" han sido otros de los cánticos.

También ha asistido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha defendido que la "presión social" ha hecho posible el alto fuego e intercambio de rehenes entre Hamás e Israel. "Ahora lo que vemos es un nuevo plan de recolonización, de colonización 2.0 de Trump y de Netanyahu. Necesitamos que la gente siga movilizándose para que de una vez por todas haya una descolonización real de Palestina y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación", ha señalado.

Estas tres organizaciones sindicales han apoyado una huelga general de 24 horas este miércoles 15 de octubre, que acabará esta medianoche. La movilización ha sido respaldado junto a colectivos como Madrid por Palestina, la Asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS).

A su vez, dichos sindicatos mostraron su rechazo al plan para Gaza planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y exigieron que el embargo a la compraventa de armas a Israel sea "total" y abarque también al tráfico aéreo que transita por las bases militares norteamericanas de Rota y Morón.