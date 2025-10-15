Espana agencias

Torres reconoce que espera un informe de la UCO, pero augura que dejará en "evidencia" las "calumnias" del PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este miércoles desde el Congreso que "cada día falta un día menos" para que "vea la luz" un informe sobre él de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque ha augurado que dejará en "evidencia" las "calumnias" vertidas por el PP.

"Cuando ese informe vea la luz, ustedes quedarán en evidencia, porque quedarán claras las calumnias que han vertido contra una persona honesta y su familia", ha proclamado Torres en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, interpelando directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Eso no es política".

En su turno de réplica, el ministro Torres, que ha elevado el tono visiblemente cabreado, ha negado "cobrar ninguna comisión" y ha preguntado al diputado del PP si tiene previso dimitir cuando salga el informe de la UCO: "Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada".

Torres también se ha dirigido a la dirigente del PP Cuca Gamarra porque, según ha dicho, cuando culmine el informe de la UCO "pedirá perdón" tras decir que iba más veces a la comisión de investigación del Senado "que a los pisitos de Atocha".

"Eso, señor Feijóo, no es la política. Compartimos cuatro años presidiendo nuestras comunidades autónomas y hemos llegado a la política estatal. No hemos llegado aquí para que ustedes hagan eso", ha sentenciado Torres, provocando que la bancada socialista se haya levantado en bloque para aplaudirle.

EL PP VE SEMEJANZAS CON SANTOS CERDÁN

Sin embargo, para el diputado del PP Eduardo Carazo, Torres ha utilizado la "misma expresión" que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "defender" al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cuando habló de "difamar a personas honestas".

Por ello, el diputado 'popular' le ha recomendado que no le aplauda el Grupo Socialista, porque, según ha dicho, eso hicieron con el exministro José Luis Ábalos y ahora está declarando en el Tribunal Supremo, como tampoco le recomienda que Ferraz haga un comunicado de apoyo porque lo hicieron con Santos Cerdán y ahora "está en prisión".

"No le recomiendo que Sánchez diga de usted que era un estrecho colaborador, esto también lo dijo del que está en prisión, del señor Santos Cerdán. No le recomiendo que la señora Montero ponga la mano en el fuego por usted. Y no le recomiendo en definitiva seguir mintiendo porque al final la verdad siempre se abre paso", ha sostenido el diputado 'popular'.

YA HA DADO EXPLICACIONES

En cualquier caso, el ministro Torres cree que ha dado sobradas explicaciones sobre este asunto, recordando que ha estado tres veces en la comisión de investigación de Senado, otra en el foro homólogo del Congreso y del Parlamento de Canarias, además varias interpelaciones y unas 30 preguntas en las sesiones de control.

Según ha defendido, el proceso de contratación con la empresa vinculada a la 'trama Koldo' cuando era presidente de Canarias fue "absolutamente legal", argumentando que así lo avala el Servicio Canario de Salud, la Audiencia de Cuentas y la interventora general del Tribunal de Cuentas.

