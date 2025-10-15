Espana agencias

Rufián dice que el PP demuestra su "inutilidad" en el debate del aborto y augura que así "hay PSOE hasta 2055"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que la estrategia del Partido Popular sobre el aborto es "una muestra más de su inutilidad" y ha pronosticado que "con este PP hay PSOE para el año 2055".

Las palabras del dirigente republicano en el pasillo del Congreso se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazara las "lecciones de machito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el aborto, defendiendo la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios y acusando al Ejecutivo central de "dinamitar la Constitución".

Rufián se ha mostrado a favor de la intención del Ejecutivo central de reformar la Constitución para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazado. Y de exigir al Gobierno madrileño que cumpla la ley sobre la creación de un listado de médicos objetores.

EuropaPress

