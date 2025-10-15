Espana agencias

Piden 22 años de prisión para un hombre por tener sexo con un menor, grabarlo y amenazar con difundirlo

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman 22 años de prisión para un procesado por mantener relaciones sexuales con un menor con una leve discapacidad intelectual, grabarlo y amenazarlo con difundir las imágenes si no accedía a sus propósitos, y de intentarlo sin éxito con otro. La vista estaba señalada este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y ha quedado vista para sentencia.

El procesado (Cuba, 1984) contactó a principios de 2021 con el menor, que en ese momento tenía 16 años, a través de una aplicación, a través de la cual se intercambiaron fotografías y vídeos de carácter sexual. En el verano de ese año, ambos se citaron en el domicilio del procesado y mantuvieron relaciones sexuales, a las que el menor accedió, si bien padece una discapacidad intelectual leve que le afecta a su capacidad de tomar decisiones, especialmente en situaciones de presión.

Tras esta primera relación, el menor comunicó al procesado que no quería mantener más encuentros íntimos con él, a lo que este último reaccionó amenazándole con publicar en redes sociales las imágenes y vídeos que le había enviado anteriormente, asegurándole que también le enviaría el material a su madre. Ante el temor de que el procesado cumpliera sus amenazas, el menor accedió a continuar manteniendo relaciones sexuales con él, situación que se prolongó hasta enero de 2023. No consta que el procesado haya difundido finalmente las imágenes íntimas del menor.

El procesado tenía en su habitación una cámara con la que grabó las relaciones sexuales que mantuvo con el menor, sin conocimiento ni consentimiento de este. Grabó al menos once vídeos, que no consta que haya distribuido a terceros. Por otro lado, el procesado contactó en enero de 2023, de nuevo a través de la misma aplicación, con otro menor, de 17 años, que le envió fotos y vídeos sexuales. El procesado le propuso igualmente mantener relaciones sexuales, a lo que éste se negó, por lo que le amenazó con difundir sus imágenes íntimas, a pesar de lo cual el menor no accedió a sus pretensiones. No consta que el procesado haya difundido finalmente las imágenes.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual de los artículos 179.2, 180.1.3º y 74 del Código Penal, según la redacción dada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, vigente en el momento de los hechos; de un delito de elaboración de pornografía del 189.1 a) y b) y 2 c); y de un delito de coacciones del 172.1. n concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice al primer menor con 10.000 euros y al segundo, con 200, más los intereses legales correspondientes.

