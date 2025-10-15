Patxi López insta a Ayuso a "cumplir la ley" del aborto en vez de ser "la líder de la ultraderecha"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reprochado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haya llamado "machito" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a "cumplir la ley" sobre el aborto en lugar de actuar "como la líder de la ultraderecha" en España.

"Me parece que Ayuso lo que tiene que hacer es cumplir la ley en lugar de ser permanentemente la líder de la ultraderecha de este país", ha respondido López en los pasillos del Congreso antes de comenzar la sesión del control al Gobierno en el Congreso.

Díaz Ayuso criticó a Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre el aborto, a las que ha tildado de "lecciones de machito" y de actuar "como si fuera Dios". El Gobierno central requerirá al regional que cumpla con el registro de objetores para la práctica del aborto y solicitará al Consejo de Estado un dictamen para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución.