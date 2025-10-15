Espana agencias

Mónica García justifica blindar el aborto en la CE con el artículo 43: "Es un procedimiento más sencillo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha justificado la decisión del Gobierno de optar por reformar el artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto esgrimiendo que "es un procedimiento más sencillo" y que en ese apartado de la Carga Magna "sí que se hace alusión a los derechos fundamentales".

En una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la ministra de Sumar ha detallado que se trata de "un debate que por supuesto" se ha mantenido en el seno del Gobierno, que finalmente se ha decantado por elegir al artículo 43 como el "más apropiado para cambiar y blindar el derecho al aborto".

"Se opta por el artículo 43 porque es un procedimiento más sencillo, pero es que además en ese artículo sí que se hace alusión a los derechos fundamentales, con lo cual se blinda esa parte, y habría que tocar otros artículos", ha explicado sobre al articulado de la Constitución que reconoce "el derecho a la protección de la salud".

Después de definir esta reforma, que aún no tiene los apoyos en el Congreso, como "un blindaje constitucional fruto del éxito y la victoria de las mujeres", ha señalado que el derecho al aborto actualmente está amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional, que interpreta que se incluye en título primero que aborda los derechos y deberes fundamentales de los españoles.

No obstante, García ha advertido de que eso "deja al albur de que el Tribunal Constitucional cambie su jurisprudencia" en los próximos años y que la interpretación sea distinta. "Con lo cual, creo que este blindaje es un éxito, es una victoria del feminismo y no estoy de acuerdo en que esto no vaya a salir", ha añadido.

EL PP "TIENE MUY DIFÍCIL" NO APOYAR LA REFORMA

A renglón seguido, la titular de Sanidad ha sostenido que "el PP tiene muy difícil explicar" ante la ciudadanía su voto en contra a esta reforma constitucional, ya que es "un derecho que está absolutamente ya constituido en nuestra sociedad y que hemos normalizado desde hace décadas".

Preguntada sobre si el Ejecutivo tiene algún plan b, visto que los 'populares' ya han anunciado que no ofrecerán sus apoyos al blindaje del aborto, ha respondido que es el PP quien "no tiene ni un plan a, ni un plan b, ni un plan c para las mujeres".

"Esta cruzada que están teniendo contra las mujeres, en concreto la señora Ayuso, es una cruzada que coincide con la cruzada que están teniendo los ultras, la ultraderecha internacional, contra el derecho, la independencia y la autonomía de las mujeres", ha añadido, asegurando que la presidenta de la Comunidad de Madrid "ha arrastrado a todo el PP" contra el derecho al aborto.

Al hilo, ha indicado que esta inclusión en la Constitución del derecho al aborto "no es algo nuevo", sino que Sumar lo propuso hace un año y medio "al albur de Francia, cuando lo introdujo en su Constitución".

EL REGISTRO DE FEIJÓO, "UNA CHORRADA"

Sobre el registro de médicos dispuestos a hacer abortos en la sanidad pública propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, García ha expresado que le parece que está "en el ámbito de las chorradas", entre otros motivos porque la interrupción voluntaria del embarazo "es una prestación que está en la cartera de servicios".

"Los profesionales tienen que cumplir las prestaciones. No hay ningún registro de gente que cumpla con las prestaciones. Al revés, lo que hay es un registro que, por cierto, es anónimo. No es para señalar a nadie, es para proteger a aquellos que son objetores de conciencia", ha agregado.

En su opinión, la propuesta del líder de la oposición es "una chorrada, una ocurrencia", un motivo para salir e intentar "equilibrar las chorradas que también que dice la señora Ayuso", la presidenta madrileña.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

La Fiscalía archiva la denuncia

Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

Fiscalía archiva la denuncia de

Rufián dice que el PP demuestra su "inutilidad" en el debate del aborto y augura que así "hay PSOE hasta 2055"

Rufián dice que el PP

Juzgan a un acusado de proferir frases "degradantes" contra una mujer musulmana con hiyab

Juzgan a un acusado de

El PSOE replica a Trump que no puede imponer aranceles a España y tendría que hacerlo a toda la Unión Europea

El PSOE replica a Trump
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián pronostica que el Gobierno

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

El Constitucional corrige al Supremo y le obliga a emitir una nueva sentencia sobre una magistrada que perdió su puesto ante un aspirante masculino

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

ECONOMÍA

La inflación alcanza el 3%

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan