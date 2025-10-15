Espana agencias

La empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz se acoge a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La empresaria Carmen Pano, que afirmó en el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN) haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede federal del PSOE, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque ha asegurado que se ratifica "plenamente" en las dos declaraciones en sede judicial sobre esa cuestión.

En una intervención a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, Pano ha justificado que al estar imputada en el marco del caso 'Hidrocarburos' de la AN, prestar declaración en la comisión podría interferir en su derecho a la defensa, puesto que los hechos que se abordan en el organismo tienen relación con los que se están investigando judicialmente.

"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha comentado al respecto, después de pedir "disculpas" a los senadores por no responder a sus preguntas y expresar que escuchará las intervenciones de cada uno de ellos.

"Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada", ha argumentado.

