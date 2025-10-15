La CUP pide al Govern explicar la actuación de Mossos contra una sentada ante el hotel en Barcelona del Hapoel Jerusalem

La CUP ha pedido al Govern y a la consellera de Interior, Núria Parlon, explicar la actuación de los Mossos d'Esquadra de este miércoles por la tarde en una sentada pro Palestina frente a la estación de Sants de Barcelona.

El diputado en el Parlament Xavier Pellicer, quien en un vídeo publicado por el partido en 'X' y recogido por Europa Press aparece siendo arrastrado por el suelo por un agente, ha explicado que los Mossos han lanzado gas pimienta "contra la gente sentada en el suelo sin previo aviso".

"Una vulneración de derechos evidente y una actuación absolutamente incompatible con el mínimo sentido común y cualquier protocolo. Parlon y el Govern tendrán que dar muchas explicaciones", ha asegurado.

La protesta se ha producido delante de un hotel situado en la estación de Sants donde, según los manifestantes, se alojaba el equipo de baloncesto Hapoel Jerusalem, que juega este miércoles por la tarde un partido de la Eurocup contra el Baxi Manresa.

La estación de Sants ha permanecido cerrada durante cerca de una hora este miércoles a mediodía después de que manifestantes de la marcha estudiantil hayan intentado acceder, y será el punto de inicio de la manifestación unitaria a las 18 horas.