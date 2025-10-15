Espana agencias

Juzgan a un acusado de proferir frases "degradantes" contra una mujer musulmana con hiyab

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un hombre que tras cruzarse en la calle con una mujer ataviada con un hiyab comenzó a proferir frases hacia ella "totalmente despreciativas" y "degradantes".

El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión a la dignidad y otro leve de lesiones, por el que solicita una condena de 18 meses de cárcel.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2024, cuando sobre las 12:55 horas, el acusado "movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan el Islam", increpó cuando paseaba por la calle a R. E. E., que portaba en ese momento un hiyab o velo, prenda con la que cubría su cabeza y pecho y que suele ser utilizada por las mujeres musulmanas.

El acusado, según el relato de la Fiscalía, profirió contra la mujer frases "totalmente despreciativas" y "degradantes". Así, E. M. D. P. le dijo a la víctima: "Oye mora, que te estoy hablando. Vete a tu país, hija de puta. Mora de mierda, vete a su puto país, asquerosa".

La mujer trató de filmar la agresión verbal "momento en el que el acusado se dirigió hacia ella movido por un ánimo de menoscabar su integridad física, mientras les decía "te voy a matar hija de puta, no me grabes", retorciendo fuertemente su brazo, para tratar así de esta forma que tomara imágenes".

A consecuencia de estos hechos una dotación policial procedió a la detención del acusado, "quien movido por idénticos prejuicios en su presencia, así como en dependencias policiales", manifestó: "doscientos años nos ha costado echar a los moro de mierda para que vengáis vosotros ahora a defenderlos. Manda cojones que oes pongáis de parte de los moros de mierda".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

La Fiscalía archiva la denuncia

Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

Fiscalía archiva la denuncia de

Rufián dice que el PP demuestra su "inutilidad" en el debate del aborto y augura que así "hay PSOE hasta 2055"

Rufián dice que el PP

El PSOE replica a Trump que no puede imponer aranceles a España y tendría que hacerlo a toda la Unión Europea

El PSOE replica a Trump

Mónica García justifica blindar el aborto en la CE con el artículo 43: "Es un procedimiento más sencillo"

Mónica García justifica blindar el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián pronostica que el Gobierno

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

El Constitucional corrige al Supremo y le obliga a emitir una nueva sentencia sobre una magistrada que perdió su puesto ante un aspirante masculino

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

ECONOMÍA

La inflación alcanza el 3%

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan