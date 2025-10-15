Feijóo ataca a Sánchez con la corrupción por "proteger al que roba" y el presidente dice que "caja b" solo hubo en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno, asegurando que "exprime a los que cumplen y protege a los que roban". En su réplica, Pedro Sánchez ha presumido de Gobierno "decente" y ha afirmado que "caja b" solo hubo en el Partido Popular.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha resaltado que con Pedro Sánchez han "prosperado" José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y su "familia", "todos a su sombra". "Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo", ha exclamado.

El presidente del PP ha criticado que la reacción de Sánchez no sea "disculparse, como haría cualquier presidente decente" sino impulsar "otra subida de impuestos a tres millones de españoles" con la cuota de autónomos. A su entender, con este Ejecutivo "merece la pena ser un jeta".

Según Feijóo, en la España de Pedro Sánchez "si trabajas, pagas" y "si robas, cobras". "Ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente?", le ha preguntado.

SÁNCHEZ AFEA A FEIJÓO SUS "SILENCIOS"

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que preside uno de los "gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa" y ha pedido a Feijóo que "deje de hablar de la caja B" porque "si ha existido, ha sido" en el PP. "Mientras tanto, este Gobierno seguirá haciendo esa economía con triple A", ha apostillado.

Además, Sánchez ha asegurado que lo que no es "decente" son los "silencios" de Feijóo, echándole en cara la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el aborto o del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con los cribados de cáncer. También ha criticado que en el PP sostengan que "mentir no es delito".

