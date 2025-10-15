Espana agencias

El PP acusa a Marlaska de no dejar investigar la corrupción y el ministro contesta: "Ahora no se destruyen pruebas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha vuelto a culpar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de poner "piedras en las ruedas" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan la corrupción relacionada con la "banda corrupta del Peugeot", en alusión a la campaña de Pedro Sánchez para liderar el PSOE en compañía de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

En su réplica en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Marlaska se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, "de no utilizarlas porque ahora no se investiga al contrincante político ni se destruyen pruebas".

La diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha censurado la gestión de Marlaska en el Ministerio del Interior por "dar medallas pensionadas a los escoltas del galgo de Paiporta" --en alusión al incidente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dana de Valencia--, así como de retirar efectivos policiales en Ceuta y Melilla, "descabezar" a la Policía Nacional en Cataluña o "maquillar las cifras de criminalidad".

Vázquez también ha mencionado el "varapalo de Europa" en alusión al informe de los eurodiputados que viajaron este año a España, motivo por el que la diputada del PP ha reclamado que el Gobierno reconozca a policías y guardias civiles como "profesión de riesgo", lo que repercutiría en mejoras en su jubilación anticipada.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha acusado a la diputada del PP de "vivir en una realidad paralela", reiterando que hay 18.000 agentes más y con un sueldo que ha aumentado en torno al 40%. "Cada agente tiene un chaleco para poder garantizar su seguridad", ha añadido, contestando a la acusación de que los policías no disponen de este material.

Dicho esto, Marlaska ha subrayado que su objetivo es "garantizar la neutralidad" de Policía y Guardia Civil. "Ahora no hay un ministro que les ordena investigar al contrincante político y destruir prueba", ha terciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un jurado declara culpable de asesinato al parricida de Móstoles y descarta enajenación completa

Un jurado declara culpable de

La empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz se acoge a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La empresaria que dijo haber

Albares pide a su homólogo chino reciprocidad y equilibrio en el acceso de empresas españolas a licitaciones e inversión

Albares pide a su homólogo

La Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

La Fiscalía archiva la denuncia

Fiscalía archiva la denuncia de los Comuns contra Abascal por Torre Pacheco al no ver incitación al odio

Fiscalía archiva la denuncia de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos se acoge a su

Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Supremo en una cita clave en la que se juega su ingreso en prisión

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan