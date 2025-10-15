El PP acusa a Marlaska de no dejar investigar la corrupción y el ministro contesta: "Ahora no se destruyen pruebas"

El PP ha vuelto a culpar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de poner "piedras en las ruedas" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan la corrupción relacionada con la "banda corrupta del Peugeot", en alusión a la campaña de Pedro Sánchez para liderar el PSOE en compañía de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

En su réplica en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Marlaska se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, "de no utilizarlas porque ahora no se investiga al contrincante político ni se destruyen pruebas".

La diputada del PP y portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha censurado la gestión de Marlaska en el Ministerio del Interior por "dar medallas pensionadas a los escoltas del galgo de Paiporta" --en alusión al incidente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dana de Valencia--, así como de retirar efectivos policiales en Ceuta y Melilla, "descabezar" a la Policía Nacional en Cataluña o "maquillar las cifras de criminalidad".

Vázquez también ha mencionado el "varapalo de Europa" en alusión al informe de los eurodiputados que viajaron este año a España, motivo por el que la diputada del PP ha reclamado que el Gobierno reconozca a policías y guardias civiles como "profesión de riesgo", lo que repercutiría en mejoras en su jubilación anticipada.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha acusado a la diputada del PP de "vivir en una realidad paralela", reiterando que hay 18.000 agentes más y con un sueldo que ha aumentado en torno al 40%. "Cada agente tiene un chaleco para poder garantizar su seguridad", ha añadido, contestando a la acusación de que los policías no disponen de este material.

Dicho esto, Marlaska ha subrayado que su objetivo es "garantizar la neutralidad" de Policía y Guardia Civil. "Ahora no hay un ministro que les ordena investigar al contrincante político y destruir prueba", ha terciado.