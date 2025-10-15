Covite denuncia que el exjefe de ETA 'Mikel Antza' presenta un programa en Bizkaia Irratia subvencionado por Diputación

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que el que fuera jefe político de ETA, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', presenta esta temporada un programa literario semanal titulado 'Irakurrieran' en Bizkaia Irratia, emisora que produce este programa de forma conjunta con la asociación Euskal Idazleen Elkartea.

El programa, centrado en la difusión de la literatura vasca, se incluye dentro de las actividades subvencionadas por la Diputación de Vizcaya en 2025, que concedió 53.000 euros para su realización, cantidad compartida con otro espacio radiofónico, según consta en la resolución de mayo de 2025 publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según ha señalado en un comunicado.

Covite ha calificado como "indecente e inmoral" que una institución pública financie un programa cultural "dirigido por quien fue responsable de la estrategia de la socialización del sufrimiento", y ha subrayado que esta estrategia "fue una de las más siniestras de ETA y causó un daño irreparable en la sociedad vasca y navarra".

Asimismo, ha subrayado que 'Mikel Antza' "no ha realizado ninguna revisión crítica ni pública de su pasado criminal dentro de la organización terrorista", y ha denunciado que "se le esté presentando ante la sociedad como un intelectual comprometido con la cultura cuando nunca ha mostrado arrepentimiento por haber dirigido una organización terrorista ni ninguna empatía hacia sus víctimas".

Covite ha recordado que, además de su papel en Bizkaia Irratia, 'Mikel Antza' "figura como dinamizador del club de lectura municipal de Elorrio durante el curso 2025-2026".

DINERO PÚBLICO

"Resulta inaceptable que una persona con semejante trayectoria terrorista tenga un papel activo en la programación cultural de instituciones públicas vascas, y que además esa labor se financie con dinero público", ha criticado la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.

Por todo ello, Covite ha exigido a la Diputación de Bizkaia y a las entidades implicadas -Bizkaia Irratia y la Euskal Idazleen Elkartea- que "retiren inmediatamente el programa y las ayudas públicas concedidas para su producción".

Finalmente, ha advertido de que "permitir que un dirigente de ETA se presente ante la sociedad como un referente intelectual sin revisión crítica ni condena alguna de su pasado criminal supone una anomalía ética grave y preocupante, y un desprecio a las víctimas del terrorismo".