AUGC pide frente al Congreso la dimisión de Marlaska por "ningunear" las reivindicaciones de guardias civiles

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una protesta frente al Congreso de los Diputados por el "ninguneo constante" a las reivindicaciones de los agentes del instituto armado.

"Ni siquiera la convocatoria de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil ha servido para propiciar un acercamiento o una mínima atención a las demandas del colectivo", ha señalado AUGC en un comunicado.

Durante la protesta, respaldada por la diputada del PP Ana Vázquez, decenas de agentes convocados por AUGC han desplegado una pancarta bajo el lema "Marlaska dimisión".

"Lleva meses sin acudir a ningún Pleno del Consejo de la Guardia Civil, órgano fundamental de representación de los agentes, mostrando así una falta de compromiso y sensibilidad hacia quienes garantizan la seguridad en todo el territorio nacional", ha sostenido AUGC.

