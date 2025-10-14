Espana agencias

Vox responde a Feijóo que sólo existe la "pinza" PP-PSOE: "Tenemos claro quién es el enemigo y quién colabora con él"

Por Newsroom Infobae

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha replicado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la única pinza que existe es la que los 'populares' mantienen con el PSOE. "Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro enemigo y quién colabora con el enemigo cuando no debería hacerlo", ha rematado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la Cámara Baja después de que Feijóo denunciara este lunes esa supuesta "pinza" entre el PSOE y la formación que dirige Santiago Abascal, a la que pidió que "no mienta" con su tesis de que es el PP el que tiene pactos con los socialistas porque lo que quiere su partido es que "Pedro Sánchez se vaya".

Rodríguez de Millán ha incidido en que este tipo de reflexiones que apuntan a una supuesta pinza de Vox con el PSOE no tienen "ningún tipo de sentido" y ha emplazado al partido mayoritario de la oposición a ejercer como tal.

QUE SE ACLAREN

"Lo que tiene que hacer el PP es hacer oposición y dejar de mentir y confundir a la gente", ha dicho, reiterando que la única pinza que existe es la del PP con los socialistas, pues ambos "se han sentado a pactar siempre lo mismo para aplicar las mismas políticas" y repartirse las instituciones desde el Tribunal Constitucional hasta RTVE.

"¿Dónde está la pinza? Aquí el único que ha ofrecido pactos al PSOE para terminar de pegarle la puntilla a los españoles, ha sido Feijóo diciendo en la última campaña de generales que confiaba en que el PSOE evitará que el PP tuviera que pactar con Vox", ha dicho, quejándose también de que haya "miembros del PP que dicen que se sienten más próximos al PSOE" que a Vox.

En este contexto, Rodríguez de Millán ha subrayado que Vox tiene muy claro su "proyecto para España" y que quien se "tiene que aclarar" es el PP porque "todos los días dice una cosa y la contraria moviéndose a golpe de encuesta y así no se salva a los españoles del Gobierno de Sánchez".

COMPARAN CON VOX Y RENUNCIAN A DEFENDER EL DERECHO A LA VIDA

"Y mucho menos comparando a Vox con Bildu", ha dicho, después de que Feijóo equiparara a Abascal con los independentistas por ausentarse de la tribuna de autoridades en el desfile del 12 de octubre y de la posterior recepción organizada por el Rey. "Pero ellos sabrán lo que hacen", ha deslizado.

Además, la portavoz parlamentaria de Vox ha acusado al PP de haber "renunciado a defender el derecho a la vida" y ha recriminado a Feijóo que considere que "toda la mercancía ideológica de la izquierda con causas ya superadas.

