Sumar advierte al PSOE que no valen planteamientos "insuficientes" para blindar el aborto en la Constitución

Sumar ha advertido al PSOE que considera insuficiente el planteamiento inicial que baraja el socio mayoritario del Gobierno para la reforma constitucional de cara a blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo trasladan a Europa Press fuentes del socio minoritario del Ejecutivo una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes se llevará al Consejo de Ministros el inicio del cambio en la Carta Magna, solicitando el dictamen del Consejo de Estado para reformular el artículo 43, con mención específica sobre el aborto.

De esta forma, Sumar y el PSOE vuelven a protagonizar un choque en relación al aborto, dado que el sector que comanda la vicepresidenta Yolanda Díaz alerta de que la idea de los socialistas es hacer una referencia genérica para garantizar la salud pública y sus servicios, lo que a su juicio sería "limitante".

Concretamente, reivindican como hicieron ya por medio de una proposición de ley en el Congreso que se habilite una sección cuarta en el artículo 43, que estipule el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que "sea libre, informada, plena y universal", explicitando que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física.

En contraposición, afean que el PSOE baraja en principio una redacción alternativa, que menciona solo el reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, sin énfasis y a la libertad y universalidad, y que la ley garantizará a los poderes públicos a su prestación en condiciones de igualdad.

Sumar celebró que el ala socialista por fin asumiera esta reforma constitucional del aborto que venían demandando desde el año pasado. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, afirmó que su socio y el resto de grupos contaban ya con su propuesta de redacción.

